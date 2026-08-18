Возач из Теслића задобио тешке повреде приликом слијетања са пута

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На регионалном путу на подручју Теслића синоћ се догодила саобраћајна несрећа, у којој је тешко повријеђен возач С. К. из овог града.
Несрећа се догодила око 20.35 часова када је аутомобил марке ''Сеат'', којим је управљао повријеђени С. К. слетио са коловоза.
Повријеђена особа је задобила тешке тјелесне повреде приликом ове несреће и упућена на лијечење у ЈЗУ Болница ''Свети апостол Лука'' у Добоју.
"Увиђај су обавили полицијски службеници ПС Теслић'', саопштено је из Полицијске управе Добој.
Свијет
Узнемирујуће: Појавио се снимак пуцњаве у школи
Из ПУ Добој је такође саопшштено да је полиција у Модричи ухапсила возача иницијала П. Б. због управљања возилом у саобраћају под утицајем алкохола.
Извршеним алкотестирањем наведене особе утврђено је присуство алкохола у организму од 2,41 g/kg и против њега је покренут прекршајни поступак
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Регион
4 ч0
Република Српска
4 ч21
БиХ
4 ч0
Најновије
Најчитаније
14
52
14
52
14
51
14
46
14
37
Тренутно на програму