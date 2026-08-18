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Возач из Теслића задобио тешке повреде приликом слијетања са пута

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 10:24

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МУП РС полиција лого возило
Фото: ATV

На регионалном путу на подручју Теслића синоћ се догодила саобраћајна несрећа, у којој је тешко повријеђен возач С. К. из овог града.

Несрећа се догодила око 20.35 часова када је аутомобил марке ''Сеат'', којим је управљао повријеђени С. К. слетио са коловоза.

Повријеђена особа је задобила тешке тјелесне повреде приликом ове несреће и упућена на лијечење у ЈЗУ Болница ''Свети апостол Лука'' у Добоју.

"Увиђај су обавили полицијски службеници ПС Теслић'', саопштено је из Полицијске управе Добој.

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Из ПУ Добој је такође саопшштено да је полиција у Модричи ухапсила возача иницијала П. Б. због управљања возилом у саобраћају под утицајем алкохола.

Извршеним алкотестирањем наведене особе утврђено је присуство алкохола у организму од 2,41 g/kg и против њега је покренут прекршајни поступак

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Тагови :

Теслић

повријеђен возач

Саобраћајна несрећа

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