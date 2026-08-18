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Због незгоде потпуно обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 08:24

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Јутро око 8 часова дошло је до саобраћајне несреће на магистралној цести Травник-Комар, код мјеста Турбе.

Како је за портал Радиосарајево.ба потврђено из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова СБК, саобраћај је на овој дионици пута у потпуности обустављен до даљњег.

Увиђај је у току и тренутно нема информација о повријеђеним особама.

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Возачима се савјетује максималан опрез. Више информација ће бити познато и објављено накнадно.

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Тагови :

Травник

Саобраћајна несрећа

обустављен саобраћај

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