У БиХ ухапшен држављанин Црне Горе осумњичен за изнуду

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Црне Горе иницијала В. Ј. ухапшен је због сумње да је у више наврата починио изнуду на подручју Тузланског кантона од јануара прошле до марта ове године, саопштио је кантонални МУП.
Ухапшеном се на терет ставља да је с циљем прибављања противпревне имовинске користи у више наврата упућујући телефоном озбиљне пријетње другим лицима, притом се лажно представљајући, захтијевао онлајн исплату новца путем платформе "Икс бон".
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Осумњичени је послије криминалистичке обраде уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предат Кантоналном тужилаштву.
Ово лице је послије вишемјесечне истраге идентификовано и ухапшено 14. августа.
(Срна)
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