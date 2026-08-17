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У БиХ ухапшен држављанин Црне Горе осумњичен за изнуду

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 14:07

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ухапшена жена лисице на рукама затвор
Фото: Pexel/ Ron Lach

Држављанин Црне Горе иницијала В. Ј. ухапшен је због сумње да је у више наврата починио изнуду на подручју Тузланског кантона од јануара прошле до марта ове године, саопштио је кантонални МУП.

Ухапшеном се на терет ставља да је с циљем прибављања противпревне имовинске користи у више наврата упућујући телефоном озбиљне пријетње другим лицима, притом се лажно представљајући, захтијевао онлајн исплату новца путем платформе "Икс бон".

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Осумњичени је послије криминалистичке обраде уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предат Кантоналном тужилаштву.

Ово лице је послије вишемјесечне истраге идентификовано и ухапшено 14. августа.

(Срна)

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Тагови :

Тузла

изнуда

хапшење

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