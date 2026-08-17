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Повријеђени у пожару биће оперисани због задобијених опекотина

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 13:48

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Пожар Омиш
Фото: АТВ

Код четворо пацијената тешко повријеђених у пожару у Омишу нема значајнијих промјена, па ће наредних дана бити оперисани због задобијених опекотина, речено је у Клиничком болничком центру Сплит.

Портпарол КБЦ-а Кристина Битанга рекла је да је лијечење пацијената са тешким опекотинама изразито захтјевно и дуготрајно.

"Такви пацијенти захтијевају интензивно лијечење, више оперативних захвата који се спроводе етапно, у складу с њиховим здравственим стањем и опоравком", појаснила је Битанга.

Битанга је рекла да ће лијечење и опоравак трајати дуже вријеме, те да се значајније промјене не могу очекивати на дневном нивоу.

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Она је додала да се седам лакше повријеђених пацијената опоравља на више болничких одјељења.

Пожар је избио у четвртак, 13. августа око 20.00 часова у шумском предјелу уз пут на подручју Локве Рогознице.

На пожаришту је пронађено и тијело млађе женске особе. Претпоставља се да је ријеч о жени која је ту радила сезонски посао и за којом се трагало, али идентитет тек треба потврдити ДНК анализом.

(Срна)

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Тагови :

Омиш пожар

Омиш

Хрватска

повријеђени

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