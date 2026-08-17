Повријеђени у пожару биће оперисани због задобијених опекотина

Аутор:АТВ редакција
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Код четворо пацијената тешко повријеђених у пожару у Омишу нема значајнијих промјена, па ће наредних дана бити оперисани због задобијених опекотина, речено је у Клиничком болничком центру Сплит.
Портпарол КБЦ-а Кристина Битанга рекла је да је лијечење пацијената са тешким опекотинама изразито захтјевно и дуготрајно.
"Такви пацијенти захтијевају интензивно лијечење, више оперативних захвата који се спроводе етапно, у складу с њиховим здравственим стањем и опоравком", појаснила је Битанга.
Битанга је рекла да ће лијечење и опоравак трајати дуже вријеме, те да се значајније промјене не могу очекивати на дневном нивоу.
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Она је додала да се седам лакше повријеђених пацијената опоравља на више болничких одјељења.
Пожар је избио у четвртак, 13. августа око 20.00 часова у шумском предјелу уз пут на подручју Локве Рогознице.
На пожаришту је пронађено и тијело млађе женске особе. Претпоставља се да је ријеч о жени која је ту радила сезонски посао и за којом се трагало, али идентитет тек треба потврдити ДНК анализом.
(Срна)
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