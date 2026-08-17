Млади пољопривредник сади биљку од које живи као цар

Аутор:АТВ редакција
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У Орашцу поред Дубровника породична традиција узгоја артичока траје већ годинама, а данас је наставља Луки Кусић, који је производњу ове све траженије, али још увијек релативно ријетке намирнице на тржишту подигао на плански ниво.
Све је почело с његовом мајком Аном. Уз остало поврће почела је узгајати и артичоке, а Луки је с временом преузео ту породичну причу, наставио је и додатно проширио производњу. Данас артичоке узгаја плански и, како каже, успјешно.
У Орашцу се узгаја старинска домаћа сорта артичоке коју купци, према ријечима произвођача, посебно цијене. Предност јој дају у односу на увозне артичоке, међу којима су на хрватском тржишту посебно заступљене оне из Италије.
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Луки их лично није упоређивао с увозним сортама, али истиче да домаће артичоке међу купцима имају посебну вриједност. Управо чињеница да је ријеч о домаћем производу додатно придоноси њиховој потражњи.
Проблем је, међутим, што се до свјежих артичока може доћи само током релативно кратке сезоне.
"Крену крајем ожујка и трају кроз април, мјесец дана је плафон", објашњава Луки, а преноси "Слободна Далмација".
Према његовим ријечима, климатске промјене посљедњих година утичу и на почетак сезоне артичока. Сезона тако почиње све раније, али њено трајање и даље остаје ограничено.
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Још већи проблем за произвођаче представљају ниске температуре. Артичока је осјетљива на хладноћу, а нагли пад температуре може проузроковати велике штете на насаду.
"Ако температура падне око нуле, може страдати и до 80 или 90 одсто насада", упозорава Луки.
Такав ризик узгој чини непредвидивијим, посебно у периоду прије почетка бербе, када један хладни талас може уништити велик дио очекиваног урода.
Уз осјетљивост на хладноћу, артичоке имају још једну специфичност која произвођачима отежава планирање производње. Земљиште на којем су посађене током одређеног периода није могуће користити за узгој других култура.
"Ту гдје су оне посађене, од октобра до бербе не може се садити ништа друго", каже Луки.
То значи да произвођач мора унапријед рачунати на то да ће одређена површина мјесецима бити намијењена управо артичокама. Ипак, сам узгој, истиче, није посебно захтјеван.
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Саднице се могу набавити, а биљка, ако има одговарајуће услове за раст, добро успијева. Највећи изазови тако нису искључиво повезани са самом садњом и његом биљке, него с временским условима, кратком сезоном и ограниченим кориштењем земљишта.
Луки је понуду додатно приближио купцима. Своје артичоке не продаје само на тржници, него их доставља и директно на кућна врата.
Такав начин продаје посебно је занимљив купцима који желе доћи до свјежег домаћег производа без одласка на тржницу, а кратка сезона додатно повећава интерес за артичоке из Орашца.
Упркос повећању трошкова производње, цијена артичока ове године није расла.
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"Једна артичока је један евро. Нисам дизао цијену, иако су трошкови порасли", каже Луки.
Ипак, таква цијена можда неће још дуго остати непромијењена.
Раст цијена горива и трошкова доставе могао би у будућности натјерати произвођача на корекцију цијена.
За сада Луки цијену држи на истом нивоу, иако су му улазни трошкови већи.
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