Logo

Партнерки пријетио да ће је убити сјекиром: Добио казну од 600 марака

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 09:23

Коментари:

0
Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.
Фото: Pexels/Seyfi Durmaz

Опћински прекршајни суд у Загребу прогласио је кривим 50-годишњег мушкарца због психичког насиља над интимном партнерком те му изрекао новчану казну од 300 евра (око 600 КМ).

Према пресуди, инцидент се догодио у јулу прошле године у стану у Загребу, након краће расправе око простора за њене ствари у купатилу.

Доктор

Здравље

Александра преживјела болест од које се излијечи 1 одсто људи: Молила сам Бога да умрем

Мушкарац је тада узео кутију с њеним стварима за личну хигијену и бацио је у ходник, при чему се садржај кутије расуо.

Након тога почео је викати на партнерку и пријетити јој смрћу.

- Све сам ти дао глупачо, хоћеш да те сада одмах убијем, идем сада по сјекиру затући ћу те - викао је, према пресуди.

Жена је почела вриштати и плакати, након чега је мушкарац напустио стан.

Суд је утврдио да је његово понашање код партнерке изазвало страх, узнемиреност и повреду достојанства, због чега је проглашен кривим за психичко насиље у породици.

Мушкарац је на суду признао догађај описан у пресуди те казао да му је жао због почињеног прекршаја.

Као олакшавајуће околности суд је узео његово признање и чињеницу да раније није био прекршајно кажњаван. Отежавајуће околности нису утврђене.

hitna pomoc

Србија

Инцидент у Хитној помоћи: Дошао на преглед, па напао медицинску сестру и полицајце

Изречена му је новчана казна од 300 евра, коју мора платити у року од три мјесеца од правоснажности пресуде. Ако у том року уплати двије трећине казне, сматраће се да је казну платио у цјелини.

Забрана узнемиравања

Суд му је изрекао и тромјесечну забрану узнемиравања, приближавања и ухођења партнерке.

У образложењу пресуде наведено је да постоји опасност од понављања насиља, због чега је мјера изречена ради заштите жртве и спречавања нових инцидената.

Ослобођен плаћања

Мушкарац је ослобођен плаћања трошкова поступка јер је незапослен, а суд је оцијенио да би њихово плаћање угрозило његову егзистенцију.

возач

Друштво

Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици, ево куда можeте ићи

На пресуду се окривљени и полиција могу жалити Високом прекршајном суду у року од осам дана од дана пријема пресуде, преноси Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

пријетња

Полиција

сјекира

Коментари (0)

Прочитајте више

Оченаш дијели правду на Пољуду

Фудбал

Оченаш дијели правду на Пољуду

7 ч

0
Крупни план руку у жутим рукавицама које чисте зид боцом са распршивачем и сунђером.

Савјети

Ова три природна средства су најбоља за чишћење куће

7 ч

0
Предсједник скупштине града Бањалука

Бања Лука

Нинковић за АТВ: Станивуковић грађанима узима новац мимо закона

7 ч

23
Новац, плаћање

Друштво

Добре вијести за родитеље у Српској: Од 1. септембра стиже помоћ

6 ч

2

Више из рубрике

Драматичан снимак из Хрватске: Аутом улетјели у ватру

Регион

Драматичан снимак из Хрватске: Аутом улетјели у ватру

18 ч

0
Отишао на ријеку да се освјежи па се утопио

Регион

Отишао на ријеку да се освјежи па се утопио

18 ч

0
Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало

Регион

Србин заустављен у Црној Гори: Одмах је морао да плати преко 1.000 евра

19 ч

0
Пожар код Задра

Регион

Медији: Троје ухапшених због подметања пожара су српске националности

19 ч

0

  • Најновије

15

44

Шкоти не желе Инфантина, траже новог предсједника Фифе

15

37

Смјене директора Н1, Нове, Данас

15

33

Трамп: Жестоко ћемо бомбардовати Оман ако нам буде стајао на путу

15

31

Американаца (30) ударио гром док се пењао на Етну

15

25

Породица страхује да је генерал Младић поново имао мождани удар

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима