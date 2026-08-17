Партнерки пријетио да ће је убити сјекиром: Добио казну од 600 марака

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Опћински прекршајни суд у Загребу прогласио је кривим 50-годишњег мушкарца због психичког насиља над интимном партнерком те му изрекао новчану казну од 300 евра (око 600 КМ).
Према пресуди, инцидент се догодио у јулу прошле године у стану у Загребу, након краће расправе око простора за њене ствари у купатилу.
Здравље
Александра преживјела болест од које се излијечи 1 одсто људи: Молила сам Бога да умрем
Мушкарац је тада узео кутију с њеним стварима за личну хигијену и бацио је у ходник, при чему се садржај кутије расуо.
Након тога почео је викати на партнерку и пријетити јој смрћу.
- Све сам ти дао глупачо, хоћеш да те сада одмах убијем, идем сада по сјекиру затући ћу те - викао је, према пресуди.
Жена је почела вриштати и плакати, након чега је мушкарац напустио стан.
Суд је утврдио да је његово понашање код партнерке изазвало страх, узнемиреност и повреду достојанства, због чега је проглашен кривим за психичко насиље у породици.
Мушкарац је на суду признао догађај описан у пресуди те казао да му је жао због почињеног прекршаја.
Као олакшавајуће околности суд је узео његово признање и чињеницу да раније није био прекршајно кажњаван. Отежавајуће околности нису утврђене.
Србија
Инцидент у Хитној помоћи: Дошао на преглед, па напао медицинску сестру и полицајце
Изречена му је новчана казна од 300 евра, коју мора платити у року од три мјесеца од правоснажности пресуде. Ако у том року уплати двије трећине казне, сматраће се да је казну платио у цјелини.
Суд му је изрекао и тромјесечну забрану узнемиравања, приближавања и ухођења партнерке.
У образложењу пресуде наведено је да постоји опасност од понављања насиља, због чега је мјера изречена ради заштите жртве и спречавања нових инцидената.
Мушкарац је ослобођен плаћања трошкова поступка јер је незапослен, а суд је оцијенио да би њихово плаћање угрозило његову егзистенцију.
Друштво
Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици, ево куда можeте ићи
На пресуду се окривљени и полиција могу жалити Високом прекршајном суду у року од осам дана од дана пријема пресуде, преноси Аваз.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму