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Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици, ево куда можeте ићи

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 08:57

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Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Фото: Pexels/Tim Samuel

Од сутра, 17. августа, па до краја мјесеца, због извођења радова биће обустављен саобраћај за сва возила на магистралном путу Јајце–Црна Ријека, у насељу Подмилачје.

За вријеме обуставе, возила ће бити преусмјеравана алтернативним правцем преко Мркоњић Града, саопштио је БИХАМК.

На граничним прелазима Изачић, Делеуша и Хум колоне путничких возила су у оба смјера.

На излазу из Босне и Херцеговине дуге су колоне путничких возила на граничним прелазима: Велика Кладуша, Хаџин Поток, Костајница, Козарска Дубица, Нови Град, Градина, Брод, Орашје и Присика, а на граничном прелазу Зупци колона возила је на улазу у нашу земљу.

На граничним прелазима Свилај, Шамац и Градишка нема гужве на нашим излазним рампама, али су дуга задржавања у простору између два гранична прелаза (на улазу у Републику Хрватску).

И на осталим граничним прелазима промет путничких возила је појачан, али су задржавања до 30 минута, преноси Јајце-онлајн.

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Тагови :

Јајце

обустава саобраћаја

стање на путевима

магистрални пут

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