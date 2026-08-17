Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици, ево куда можeте ићи

Аутор:АТВ редакција
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Од сутра, 17. августа, па до краја мјесеца, због извођења радова биће обустављен саобраћај за сва возила на магистралном путу Јајце–Црна Ријека, у насељу Подмилачје.
За вријеме обуставе, возила ће бити преусмјеравана алтернативним правцем преко Мркоњић Града, саопштио је БИХАМК.
На граничним прелазима Изачић, Делеуша и Хум колоне путничких возила су у оба смјера.
На излазу из Босне и Херцеговине дуге су колоне путничких возила на граничним прелазима: Велика Кладуша, Хаџин Поток, Костајница, Козарска Дубица, Нови Град, Градина, Брод, Орашје и Присика, а на граничном прелазу Зупци колона возила је на улазу у нашу земљу.
На граничним прелазима Свилај, Шамац и Градишка нема гужве на нашим излазним рампама, али су дуга задржавања у простору између два гранична прелаза (на улазу у Републику Хрватску).
И на осталим граничним прелазима промет путничких возила је појачан, али су задржавања до 30 минута, преноси Јајце-онлајн.
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