УИО запримила скоро 500 захтјева за поврат ПДВ-а

Аутор:АТВ редакција
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Грађани БиХ затражили су да им држава врати милионе марака по основу ПДВ-а за купљену некретнину.
То проистиче из броја захтјева који су поднијели Управи за индиректно опорезивање (УИО) БиХ у првих мјесец дана од почетка пријема документације.
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Подсјетимо, од 8. јула је УИО БиХ званично отворио своја врата за запримање захтјева грађана за поврат ПДВ-а на куповину првог стана.
Како је потврђено из УИО БиХ, укупан број запримљених захтјева до 7. августа 2026. године је 488.
“На дан 7. август запримљена су укупно 52 нова захтјева, Регионални центар Бањалука – три захтјева, Регионални центар Мостар шест захтјева, Регионални центар Сарајево 20 захтјева и Регионални центар Тузла 23 захтјева”, речено је из УИО БиХ.
Право на поврат односи се на новоизграђене станове на које је ПДВ плаћен и који су укњижени на име купца након 12. априла 2025. године, када су ступиле на снагу измјене закона.
Купац има право на поврат за површину до 40 метара квадратних, уз додатних 15 метара квадратних по сваком члану породичног домаћинства који не посједује некретнину.
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Подсјетимо, максимална цијена на коју се може одобрити поврат ПДВ-а је просјечна цијена стана са ПДВ-ом у БиХ која је у задњем кварталном извјештају, у односу на датум закључења купопродајног уговора, објављена у билтену Агенције за статистику БиХ.
Уколико сте, рецимо, уговор о купопродаји стана закључили 31. јула 2025. године, максималан износ поврата који можете остварити је 25.149,10 КМ.
Захтјеви се подносе према сједишту продавца некретнине, у регионалним центрима УИО БиХ – Сарајево, Бањалука, Мостар и Тузла.
“УИО је извршила одређени број интерних премјештаја како би се кадровски ојачале ове организационе јединице, а све у циљу тога да што прије запримимо, обрадимо и ријешимо захтјеве грађана”, рекли су раније из УИО БиХ.
Новац, међутим, још увијек није добио ниједан грађанин који је предао захтјев за поврат ПДВ-а. Законски рок, у којем морају добити новац, износи максимално шест мјесеци.
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“Али то не значи да ће се свако рјешење чекати толико. Брзина директно зависи од уредности достављене документације. УИО мора извршити провјере са ентитетским геодетским управама, судовима широм БиХ и пореским управама како би се елиминисала свака злоупотреба јавног новца. Што комплетнији и уреднији документи стигну у УИО, то ће рјешење бити брже донесено”, рекли су раније за Независне из УИО БиХ.
Поврат се, дакле, односи на купљене станове, с тим што је могућ и за кућу, али искључиво под условом да је готов стамбени објекат купљен директно од продавца (инвеститора у систему ПДВ-а) који је обрачунао и уплатио 17 одсто пореза на цјелокупну вриједност те куће.
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“У складу са измјенама Закона о ПДВ-у у БиХ, појам ‘први стан’ обухвата и новоизграђену породичну кућу, али се право остварује само кроз купопродајни уговор и јединствену фактуру за завршен објекат. Поврат се не може остварити за кућу коју је купац самостално градио прикупљањем појединачних рачуна за грађевински материјал и радове”, рекли су из УИО БиХ, преноси "БЛ портал".
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