Logo

Туча у центру града: Брачни пар се потукао пред дјецом и туристима, у све се умијешао и пролазник

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 07:23

Коментари:

1
Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Права драма одвијала се синоћ у строгом центру Сарајева, испред Катедрале Срца Исусова, гдје је дошло до физичког сукоба којем је свједочио велики број грађана и туриста.

Према информацијама које су достављене порталу Црна-Хроника, инцидент је почео сукобом брачног пара. Мушкарац је, према тврдњама очевидаца, физички насрнуо на своју супругу.

Ситуацију је примјетио један од пролазника који је одлучио реаговати и помоћи жени. Убрзо је дошло до физичког обрачуна, а пролазник и супруга потом су се сукобили с мушкарцем.

Настала је права драма, док су други грађани покушавали раздвојити учеснике сукоба и спријечити даљњу ескалацију.

Све се догађало на једној од најпрометнијих локација у Сарајеву, пред очима дјеце, младих, туриста и бројних других пролазника који су се у том тренутку затекли испред Катедрале.

На снимку се види физички сукоб, као и неколико особа које покушавају раздвојити учеснике.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Туча

Коментари (1)

Више из рубрике

Преминули отац и кћерка из Жепча

Хроника

Туга у БиХ: У само неколико сати преминули отац и кћерка

18 ч

0
Удес у Бошковићима

Хроника

Детаљи тешког судара код Бањалуке - повријеђен возач

19 ч

0
Удес у Бошковићима

Хроника

Тежак удес између Клашница и Прњавора, саобраћај обустављен

20 ч

0
шака рука прсти песница

Хроника

Оптужен да је претукао оца и мајку, користио и мотку

1 д

0

  • Најновије

15

44

Шкоти не желе Инфантина, траже новог предсједника Фифе

15

37

Смјене директора Н1, Нове, Данас

15

33

Трамп: Жестоко ћемо бомбардовати Оман ако нам буде стајао на путу

15

31

Американаца (30) ударио гром док се пењао на Етну

15

25

Породица страхује да је генерал Младић поново имао мождани удар

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима