Туча у центру града: Брачни пар се потукао пред дјецом и туристима, у све се умијешао и пролазник

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одвијала се синоћ у строгом центру Сарајева, испред Катедрале Срца Исусова, гдје је дошло до физичког сукоба којем је свједочио велики број грађана и туриста.
Према информацијама које су достављене порталу Црна-Хроника, инцидент је почео сукобом брачног пара. Мушкарац је, према тврдњама очевидаца, физички насрнуо на своју супругу.
Ситуацију је примјетио један од пролазника који је одлучио реаговати и помоћи жени. Убрзо је дошло до физичког обрачуна, а пролазник и супруга потом су се сукобили с мушкарцем.
Настала је права драма, док су други грађани покушавали раздвојити учеснике сукоба и спријечити даљњу ескалацију.
Све се догађало на једној од најпрометнијих локација у Сарајеву, пред очима дјеце, младих, туриста и бројних других пролазника који су се у том тренутку затекли испред Катедрале.
На снимку се види физички сукоб, као и неколико особа које покушавају раздвојити учеснике.
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