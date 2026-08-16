Оптужен да је претукао оца и мајку, користио и мотку

Аутор:АТВ редакција
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Основни суд у Бијељини потврдио је оптужницу против једног мушкарца, којег терете да је претукао оца и мајку на подручју Лопара.
У оптужници, коју је подигло Окружно јавно тужилаштво у Бијељини, истакнуто је да се то десило 25. маја 2023. године око 18.30 сати, када је дошао са стрицем до куће на подручју Лопара.
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Био је, како га терете, свјестан да примјеном насиља, дрским и безобзирним понашањем угрожава спокојство и тјелесни интегритет својих родитеља, а што је и хтио.
"У присуству малољетног брата, након кратке вербалне расправе са оцем и мајком, дрвеном мотком ударио је мајку по руци, а затим јој задао ударац отвореном шаком у чело, те оцу задао ударац у прса, настављајући обома задавати ударце по тијелу", истакнуто је у оптужници, а потврђено је "Независним новинама".
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На тај начин је, како га терете, оцу нанио повреде у виду огуљотине задње стране грудног коша и леђа, те крвни подлив лијевог ручног зглоба, а мајци нанио повреде у виду крвног подлива лијевог кољена и прекид пљоснате тетивне плоче доњег чланка петог прста лијеве шаке.
"Тим повредама је нарушио њихов тјелесни интегритет", наглашено је у оптужници.
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