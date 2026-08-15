Још један живот изгубљен у Српској: Закуцао се у зид и погинуо

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа смртно је страдала у тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос, 15. августа догодила на магистралном путу Вишеград – Устипрача.
Несрећа се догодила око 9 сати, када је возач аутомобила Волксваген Голф 5, крећући се из правца Вишеграда према Устипрачи, изгубио контролу над возилом.
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Голф је прешао на супротну страну коловоза и силовито ударио у зид тунела.
Возач је задобио тешке повреде те је, упркос покушајима помоћи, преминуо на мјесту несреће.
Према првим информацијама са мјеста догађаја, нису пронађени трагови кочења. Истражиоци сумњају да је возач током вожње можда заспао или да је дошло до здравствених проблема, али ће тачан узрок несреће бити познат након истраге и вјештачења, пише "БН".
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Возило је након увиђаја уклоњено са мјеста несреће и превезено у депо Полицијске станице Ново Горажде, гдје ће бити обављена додатна вјештачења.
Истрага је у току, а више информација о околностима трагедије очекује се након завршених вјештачења.
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