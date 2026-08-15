Огласили се ватрогасци о пожару у центру Требиња

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на роштиљници у строгом центру Требиња локализован је и саниран, потврдио је за АТВ Дејан Кашиковић, командир ТВСЈ Требиње.
"Данас смо интервенисали на пожару у роштиљници ‘Мини Манија’, на самом улазу у Стари град. Наша екипа је брзо изашла на терен, пожар је правовременом интервенцијом локализован и саниран, чиме је спријечено његово даље ширење", рекао нам је он и додао:
"Још једном се показало колико су брза реакција, спремност и професионалност наших ватрогасаца важни за безбједност грађана и имовине".
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