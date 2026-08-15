Влада Српске издваја два милиона КМ за двије школе

Аутор:АТВ редакција
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Невесињске школе спремно дочекују нову школску годину, радови на згради Основне школе (ОШ) "Ристо Пророковић" су завршени, а већ у понедјељак, 17. августа, почиње велика реконструкција Средњошколског центра (СШЦ) "Алекса Шантић" за коју је Влада Републике Српске из буџета издвојила 1,7 милиона КМ.
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић рекао је приликом данашње посјете Невесињу да је вриједност радова на основној школи била око 150.000 КМ.
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"Замијењени су прозори и урађени унутрашњи радови. Школа ће бити спремна за почетак школске године", навео је Голубовић и подсјетио да је прича о санацији невесињске школе почела прије три мјесеца.
Он је рекао да га радује информација да почиње реконструкција Средњошколског центра у Невесињу за коју је Влада Српске издвојила 1,7 милиона КМ, а носилац комплетног пројекта је општина.
"Заједно и на добробит Невесиња, свих грађана и ученика, радови почињу. Они ће се одвијати у фазама, а настава ће бити реорганизована кроз двије смјене. Наставни процес неће бити угрожен", напоменуо је Голубовић.
Он је рекао да су Невесињу испоручени и уџбеници, те да је све спремно за почетак нове школске године.
Начелник ове општине Миленко Авдаловић изјавио је да су скоро сви послови на матичној ОШ "Ристо Пророковић" завршени и да је утрошено скоро 140.000 КМ које је обезбиједила Влада Републике Српске, као и око 30.000 КМ из општинског буџета.
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Када је ријеч о двије зграде средњих школа, он каже да је ове године акценат стављен на објекат гимназије, чија је реконструкција захтјевна и обимна.
"Извођач је одабран, уговор потписан јуче, а од понедјељка почињу радови", рекао је Авдаловић.
Он је додао да ове године није предвиђена адаптација Машинске школе јер ће се у њој настава одвијати.
"Одлучили смо да превентивно санирамо санитарне чворове. Планирано је било 40.000 КМ, али ће то достићи 62.000 КМ. Морамо завршити, већ је потписан уговор и надамо се да ће радови бити завршени до почетка школске године", рекао је Авдаловић, преноси "Срна".
Директор ОШ "Ристо Пророковић" Миљан Авдаловић изразио је задовољство због чињенице да је све завршено до почетка школске године.
"Задовољство је и што смо нашли средства за реконструкцију мокрих чворова у пет подручних школа у Невесињу. Школску годину дочекујемо спремни и надам се да ћемо наставити да уређујемо школе. Имамо циљ да оградимо школско двориште и то је неки од сљедећих пројеката", рекао је Авдаловић.
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Директор СШЦ "Алекса Шантић" Драгана Будалић рекла је да радови на згради гимназије почињу у понедјељак, али и да је одлучено да се настава у овој школској години одвија у двије смјене.
Она је појаснила да је ријеч о реконструкцији мокрих чворова у старој згради и да је ребалансом општинског буџета обезбијеђен новац за видео-надзор.
Захвалила је Влади Републике Српске што константно улаже у образовање, као и министру који је увијек ту када је потребна помоћ.
Посланик у Народној скупштини Републике Српске Илија Таминџија нагласио је да ће ове године у образовање у Невесињу бити уложено приближно два милиона КМ.
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"Знатна средства су раније уложена и у Музичку школу у којој је извршена комплетна реконструкција. Сада можемо са сигурношћу рећи да ће ускоро све три школе бити реконструисане, на задовољство свих грађана", рекао је Таминџија.
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