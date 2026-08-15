Мазалица: СНСД је за нове технологије, али је још више за безбједност података

Аутор:АТВ редакција
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Члан Предсједништва СНСД-а Срђан Мазалица рекао је да Јелена Тривић поново покушава озбиљна питања о изборном процесу замијенити причом о СНСД-овој "паници".
- Каква паника? Оптички скенери су већ коришћени на локалним изборима 2024. године, између осталог у Приједору и Новом Граду, гдје су СНСД-ови кандидати остварили још боље изборне резултате. Ми немамо никакав проблем са новим технологијама која ће изборни процес учинити бржим, транспарентнијим и поузданијим. Али имамо право и обавезу да питамо како је систем уведен и да ли је законит - истакао је Мазалица.
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Наводећи да Тривићева данас говори о томе да ће се сваки бирач "регистровати отиском прста", Мазалица је указао да биометријски подаци спадају међу најосјетљивије личне податке грађана.
- Зато умјесто приче о "паници" нека одговори: да ли је при увођењу овог система у потпуности испоштован Закон о заштити личних података, ко обрађује отисак прста, гдје се он обрађује и чува и шта се дешава када систем или комуникациона мрежа откажу - рекао је Мазалица за Срну реагујући на изјаву Тривићеве да је, како каже, у СНСД-у паника због скенирања листића.
И на крају, каже он, мало политичког памћења не би шкодило.
- Прије четири године управо је Јелена Тривић са својом странком отишла пред ЦИК тражећи поновно бројање и оспоравајући побједу Милорада Додика. ЦИК им је изашао у сусрет и наредио поновно бројање свих гласова за предсједника Републике Српске. Поновно бројање није промијенило побједника. Након поновног бројања ЦИК је, ипак, потврдио Додикову побједу - 300.180 према 273.245 - истакао је Мазалица.
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Он је нагласио да зато данас није питање ко се плаши скенера.
- Питање је зашто би било ко морао беспоговорно вјеровати свакој одлуци ЦИК-а и зашто би постављање питања о законитости, заштити биометријских података и поузданости система било проглашавано "паником". Ми смо за нове технологије. Али смо још више за законитост, безбједност података и изборни систем у који сви могу имати повјерење - поручио је Мазалица.
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