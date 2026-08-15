У БиХ стижу тијела планинара који су страдали на Елбрусу: Познато када ће бити сахрањени

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тијела пет зеничких планинара који су страдали на планини Елбрус у Русији вечерас би требала бити транспортована авионом у Београд, одакле ће копненим путем бити превезена према Жепчу, а потом у Зеницу.
Ову информацију потврдили су из зеничке Горске службе спашавања, наводећи да ће тијела страдалих након доласка у Београд бити транспортована према њиховом родном граду.
У Зеници ће у уторак бити одржана комеморација, а потом и колективна сахрана за пет страдалих планинара.
Србија
ТРАГЕДИЈА Преминуо дјечак (13) који је задобио тешке повреде приликом пада са коња
Због велике трагедије, уторак је у Зеници проглашен Даном жалости.
Подсјетимо, на Елбрусу су животе изгубили Алма Окановић, Денис Окановић, Мелиха Чаушевић, Нермин Талам и Алмир Кривдић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
36
22
21
22
15
21
57
21
48
Тренутно на програму