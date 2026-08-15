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У БиХ стижу тијела планинара који су страдали на Елбрусу: Познато када ће бити сахрањени

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 16:33

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Фото: pexels/Никита Шелайкин

Тијела пет зеничких планинара који су страдали на планини Елбрус у Русији вечерас би требала бити транспортована авионом у Београд, одакле ће копненим путем бити превезена према Жепчу, а потом у Зеницу.

Ову информацију потврдили су из зеничке Горске службе спашавања, наводећи да ће тијела страдалих након доласка у Београд бити транспортована према њиховом родном граду.

У Зеници ће у уторак бити одржана комеморација, а потом и колективна сахрана за пет страдалих планинара.

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Због велике трагедије, уторак је у Зеници проглашен Даном жалости.

Подсјетимо, на Елбрусу су животе изгубили Алма Окановић, Денис Окановић, Мелиха Чаушевић, Нермин Талам и Алмир Кривдић.

(Црна-Хроника)

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Тагови :

Планинари из БиХ на Елбрусу

Елбрус планина

планинари

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