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Пуцњава на Универзитету, повријеђено најмање пет особа

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 15:54

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Пуцњава на Универзитету, повријеђено најмање пет особа
Фото: pexels

Најмање пет особа повријеђено је у пуцњави која се догодила данас на Државном универзитету Виргиније, а једна особа је у критичном стању.

У саопштењу Универзитета и полиције саопштено је да се пуцњава догодила у 1.28 часова ујутру по локалном времену, као и да је у њој учествовало више одоба, преноси Фокс њуз.

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Сви повријеђени пребачени су у локалне болнице и сем једне особе која је у критичном стању, остали повријеђени имају лакше повреде.

Полиција је навеле и да се пуцњава догодила у близини школског студентског стамбеног комплекса Quad Annexes.

(Танјуг)

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Тагови :

Пуцњава

универзитет

повријеђени

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