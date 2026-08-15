Пуцњава на Универзитету, повријеђено најмање пет особа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најмање пет особа повријеђено је у пуцњави која се догодила данас на Државном универзитету Виргиније, а једна особа је у критичном стању.
У саопштењу Универзитета и полиције саопштено је да се пуцњава догодила у 1.28 часова ујутру по локалном времену, као и да је у њој учествовало више одоба, преноси Фокс њуз.
Економија
Свијету пријети нова опасност из Црног мора
Сви повријеђени пребачени су у локалне болнице и сем једне особе која је у критичном стању, остали повријеђени имају лакше повреде.
Полиција је навеле и да се пуцњава догодила у близини школског студентског стамбеног комплекса Quad Annexes.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
36
22
21
22
15
21
57
21
48
Тренутно на програму