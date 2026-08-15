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Руси објавили списак мета

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 15:23

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Погођено складиште у Украјини
Фото: Screenshot / X

Руске трупе напале су складишта и бродове који су превозили залихе за украјинске оружане снаге у лукама у Одеској области, саопштило је руско Министарство одбране.

Међу погођеним циљевима су:

  • складиште горива у луци Јужни;
  • патролни чамац који прати бродове који превозе војни терет и складиште са опремом у луци Одеса ;
  • Инфраструктура за складиштење и транспорт горива за украјинске оружане снаге у луци Измаил.

"За разлику од свог непријатеља, руска војска удара искључиво по војним циљевима и способна је да уништи било који циљ како у Кијеву, тако и на цијелој украјинској територији", наводи министарство.

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Како је објаснио амбасадор Родион Мирошник из Министарства спољних послова, украјинске оружане снаге користе морски пут као канал за испоруку оружја 24/7.

Он је навео да је приближно 8.000 бродова који превозе војни терет прошло кроз луке у Одеси у посљедње три године, што објашњава нападе на ове циљеве.

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Тагови :

Русија

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

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