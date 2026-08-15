Руси објавили списак мета

Аутор:АТВ редакција
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Руске трупе напале су складишта и бродове који су превозили залихе за украјинске оружане снаге у лукама у Одеској области, саопштило је руско Министарство одбране.
Међу погођеним циљевима су:
"За разлику од свог непријатеља, руска војска удара искључиво по војним циљевима и способна је да уништи било који циљ како у Кијеву, тако и на цијелој украјинској територији", наводи министарство.
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Како је објаснио амбасадор Родион Мирошник из Министарства спољних послова, украјинске оружане снаге користе морски пут као канал за испоруку оружја 24/7.
Он је навео да је приближно 8.000 бродова који превозе војни терет прошло кроз луке у Одеси у посљедње три године, што објашњава нападе на ове циљеве.
Russia launched a significant air offensive on Ukraine, deploying 133 drones and missiles. While 111 were intercepted, impacts were reported in 15 areas, with injuries in Odesa. What are the implications for civilians and the broader conflict? #Russia #Ukraine #Military pic.twitter.com/nj0RrgZLcq— Blindspot News (@BlindspotNewsTV) August 15, 2026
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