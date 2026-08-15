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Возач аутобуса херојским потезом спасио животе младих српских туриста

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 12:12

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Ротација
Фото: pexels/cottonbro studio

Према незваничним сазнањима, возач аутобуса српске агенције "Го 2 Травеллинг", који је слетио јутрос око 3 сата са пута у Бугарској, имао је незгоду због бахатости другог возача.

Аутобус се враћао из Кушадасија за Србију, а у њему су били углавном млади путници који су спавали.

Према незваничним информацијама од свједока са лица мјеста, возач српског аутобуса се кретао ауто-путем на прописан начин, када је дошло до опасности, и то на око 150 километара од Софије.

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- Видио сам тај аутобус који се кретао својом траком најнормалније и прописаном брзином. Међутим, одједном се појавио бахати возач који га је исјекао, али нисам сигуран како, па је возач аутобуса уочио велику опасност по себе и младе путнике, које је возио, и одмах је скренуо у јарак, како би избјегао директан судар са аутомобилом, који би вјероватно прошао са тешким посљедицама, тако да се може рећи да је добро процијенио ситуацију и на вријеме спасио живот младима - рекао је очевидац са мјеста несреће.

Очекује се саопштење надлежних органа о званичним околностима несреће, а неколико младих туриста из Србије је угрувано након удеса, али нема тежих повреда.

(Курир)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Бугарска

туристи

аутобус

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