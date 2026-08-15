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Аутобус са српским туристима слетио са пута

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 09:37

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Аутобус са српским туристима слетио са пута
Фото: Unsplash

Аутобус са српским туристима слетио је са пута у Бугарској око три сата ујутру. У возилу је било много младих који су спавали, а детаљи о повређенима се чекају.

Аутобус туристичке агенције, којим су се српски држављани враћали из Кушадасија, слетио је са пута у Бугарској у раним јутарњим сатима. Незгода се догодила око три часа, на око 150 километара од Софије.

У возилу се налазио већи број путника из Србије, углавном младих који су се враћали са љетовања. Већина њих је у тренутку инцидента спавала. За сада нема потврђених информација о евентуално повријеђенима, а очекују се додатни детаљи о околностима ове несреће, преноси Би-би-си.

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Тагови :

аутобус

туристи

Срби

Саобраћајна несрећа

Бугарска

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