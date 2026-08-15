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Разоран земљотрес однио 20 живота, стигао и цунами

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 08:45

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Види се да је зграда оштећена након земљотреса у Источном Мангарају, провинција Источна Нуса Тенгара, Индонезија, у суботу, 15. августа 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Kurniavan

Најмање 20 људи погинуло је у земљотресу магнитуде 7,7 степени Рихтерове скале и десетинама накнадних потреса који су погодили источни дио Индонезије, саопштила је спасилачка служба.

Таласи цунамија мањи од једног метра забиљежени су у неколико области југоисточне Азије након јутрошњег земљотреса. Упозорење на цунами укинуто је око три сата након потреса.

Спасиоци су у околини лучког града Маумере пронашли 20 мртвих, шест повријеђених и двоје заробљених људи испод рушевина, рекли су званичници.

Маумере је главни град на острву Флорес, у источном дијелу огромног индонезијског архипелага.

Спасиоци тек треба да стигну до Нагекеа, регије која је најближа епицентру и у којој су оштећени системи за комуникацију, а путеви блокирани одронима. Један тим покушава да стигне трајектом.

Национална агенција за ублажавање катастрофа БНПБО саопштила је да је 2.000 становника у Нагекеу евакуисано, а штета је пријављена на многим кућама, складиштима и државним објектима, пише Срна.

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Тагови :

Индонезија

Земљотрес

цунами

страдали у земљотресу

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