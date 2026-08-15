Разоран земљотрес однио 20 живота, стигао и цунами

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 20 људи погинуло је у земљотресу магнитуде 7,7 степени Рихтерове скале и десетинама накнадних потреса који су погодили источни дио Индонезије, саопштила је спасилачка служба.
Таласи цунамија мањи од једног метра забиљежени су у неколико области југоисточне Азије након јутрошњег земљотреса. Упозорење на цунами укинуто је око три сата након потреса.
Спасиоци су у околини лучког града Маумере пронашли 20 мртвих, шест повријеђених и двоје заробљених људи испод рушевина, рекли су званичници.
Маумере је главни град на острву Флорес, у источном дијелу огромног индонезијског архипелага.
Спасиоци тек треба да стигну до Нагекеа, регије која је најближа епицентру и у којој су оштећени системи за комуникацију, а путеви блокирани одронима. Један тим покушава да стигне трајектом.
Национална агенција за ублажавање катастрофа БНПБО саопштила је да је 2.000 становника у Нагекеу евакуисано, а штета је пријављена на многим кућама, складиштима и државним објектима, пише Срна.
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