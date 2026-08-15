Данас је Пренос моштију Светог Стефана: Ова појава открива каква нас година чека

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Пренос моштију Светог првомученика и архиђакона Стефана, у народу познатог и као Свети Стефан Вјетровити.
Свети Стефан је био први од седморице ђакона које су апостоли рукоположили за службу у Јерусалиму и први хришћанин који је страдао за вјеру. Због својих проповиједи и чуда изведен је пред Синедрион, а потом каменован до смрти изван града. Својим посљедњим ријечима показао је неизмјерну љубав и праштање, молећи се за своје мучитеље: "Господе, не урачунај им гријех овај".
Након каменовања, његово тијело је тајно сахранио јеврејски учитељ Гамалил на свом имању. Мошти су вијековима почивале у тајности, све до 415. године када су свечано пренесене на Сион у Јерусалим, а касније и у Цариград.
Свети Стефан се у народу назива Ветровитим јер се вјерује да на овај дан дувају вјетрови који најављују скору јесен.
Према народном вјеровању, данас ваља изаћи на отворено. Предање каже да, уколико ветар дува мирно, предстоји стабилна и родна година. Данас посебно треба чувати мир у дому и избјегавати било какве свађе.
Такође, избјегавају се тешки физички радови у пољу и на висини, из поштовања према светитељу и ради заштите од олуја. Обичај налаже и да се данас не примају гости изван уже породице (осим ако неко слави крсну славу), како би се сачувала благодет и мир у кући.
Празник пада у вријеме Госпојинског поста, па вјерници који посте данас припремају посну храну, преноси Телеграф.рс.
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