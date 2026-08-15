Пожар код Херцег Новог се шири: Ангажовани хеликоптери и авиони

Аутор:АТВ редакција
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У борби са пожаром који већ три дана дан букти на подручју Херцег Новог, ватрогасци су успјели да одбране више кућа у Баошићима, гдје је евакуисана једна породица, саопштила је Служба заштите и спасавања Херцег Новог.
Пожар, који је избио између Баошића и Бијеле, због јаког вјетра проширио се према Зеленици и Каменарима, пренио је јутрос РТЦГ.
Командир Службе заштите и спасавања Херцег Нови Златко Ћировић рекао је да је приоритет одбрана кућа и заштита становништва, али да јак вјетар отежава гашење и да није могуће процијенити када ће пожар бити локализован.
На терену су све расположиве ватрогасне екипе, уз помоћ снага из других градова, док су у гашење укључени хеликоптери Војске Црне Горе и ваздухоплови МУП-а.
Према подацима Директората за ванредне ситуације, свих пет расположивих ваздухоплова ангажовано је на гашењу пожара, док су два хеликоптера Војске Црне Горе ангажована на подручју Улциња, а авион Антонов и један ертрактор на подручју Херцег Новог.
Црногорски министар одбране Драган Краповић и начелник Генералштаба Војске Црне Горе Миодраг Вуксановић обишли су терен.
Краповић је рекао да је пожарна линија веома велика и да ће војска земље наставити да пружа помоћ на захтев МУП-а и локалних служби.
Вуксановић је навео да су људски животи и објекти тренутно под контролом, али је упозорио да због непредвидивих временских услова и јаког вјетра треба бити опрезан.
Током ноћи полиција је евакуисала становништво из угрожених подручја.
Један ватрогасац-волонтер задобио је лакшу повреду, док су остале екипе, према наводима Службе заштите и спашавања, исцрпљене након вишедневног ангажовања.
Дим и пепео присутни су на готово цијелом подручју општине, због чега се грађанима савјетује да бораве у затвореним просторијама, преноси Танјуг.
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