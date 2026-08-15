Провјерите старе фиоке: Ови легендарни телефони данас вриједе и до 3.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Ако негдје у кући још чувате стару Нокију, можда је вријеме да провјерите шта сте заправо оставили у фиоци.
Телефони које смо некада користили као свакодневне уређаје данас могу бити занимљиви колекционарима, а поједини модели достижу цијену од неколико стотина, па чак и неколико хиљада евра.
Ретро мобилни телефони посљедњих година све више привлаче пажњу колекционара. Посебно су тражени модели који су били популарни деведесетих и почетком двехиљадитих, али и они који су произведени у малим количинама или су остали сачувани у оригиналном стању.
Нокију 3310 вјероватно не треба посебно да представљамо. Телефон који је први пут представљен 2000. године постао је један од најпознатијих мобилних уређаја свих времена, између осталог и због репутације практично неуништивог телефона и дугог трајања батерије.
Ако имате потпуно нову Нокију 3310 у оригиналној кутији, данас би могла да вриједи између 200 и 300 евра.
Популарност овог модела била је толика да је 2017. године представљена и модерна верзија заснована на оригиналном телефону.
Разлог није само носталгија. Код колекционарских телефона цијену одређује комбинација неколико фактора: ријеткост модела, стање уређаја, оригинално паковање, функционалност и потражња међу колекционарима.
Због тога телефон који је годинама стајао у фиоци може бити много занимљивији од истог модела који је интензивно коришћен и има огреботине, оштећења или недостајућу опрему.
Тржиште ретро телефона данас обухвата различите моделе Нокије, Мотороле, Сони Ериксона и других произвођача, а интересовање за њих додатно је порасло захваљујући тренду винтаге технологије и "дигиталног детокса", пише Chip.de.
Још један модел који би могао да буде занимљив колекционарима јесте Нокиа 8810, представљена 1996. године.
Телефон је у своје вријеме привлачио пажњу клизним поклопцем који је штитио тастатуру, али је истовремено служио и за јављање на позиве. Био је намијењен првенствено пословним корисницима и издвајао се малим димензијама и тежином.
Данас се половни примјерци могу продавати за 250 до 650 евра, док су се за овај модел у одређеним случајевима постизале и цијене близу 1.000 евра.
Ако сте гледали "Matrix", можда ћете препознати сљедећи телефон. Ријеч је о Самсунгу СПХ-Н270 из 2003. године, моделу који се појавио у филму. Његов упечатљив облик и зелене бројке на екрану савршено су се уклопили у естетику научнофантастичног филма.
Данас је овај Самсунг прави колекционарски предмет, прије свега зато што га је тешко пронаћи. Вриједност му се креће око 1.000 евра, што је више него двоструко у односу на његову првобитну продајну цијену.
Нокиа 8800 Sirocco, представљена 2007. године, била је један од елегантнијих телефона свог времена. Кућиште од нерђајућег челика и премиум изглед издвајали су га од тадашњих мобилних телефона, а модел је био доступан у више боја, укључујући и златну.
Сироко је својевремено достизао цијену од неколико хиљада евра. Данас се, међутим, за овај модел углавном може добити између 250 и 700 евра. Ипак, његова колекционарска вриједност би у будућности могла поново да порасте.
Ипак, највећу вриједност међу телефонима поменутим у овој причи нема Нокиа, већ први iPhone. Ако негдје имате потпуно нов и неотворен iPhone 2Г са четири гигабајта меморије, можда посједујете веома вриједан колекционарски примјерак.
Такви уређаји на колекционарском тржишту могу достићи петоцифрене износе, што их чини далеко вреднијим од већине старих телефона.
Зато, прије него што сљедећи пут одлучите да рашчистите фиоку са старом електроником, провјерите шта се у њој налази. Телефон који вам је некада био само застарјели уређај данас би могао да буде занимљив колекционарима.
Напомена: наведене цијене су оквирне и зависе од стања телефона, оригиналног паковања, очуваности и потражње на колекционарском тржишту.
(Мондо)
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