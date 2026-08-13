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Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 20:03

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Инстаграм лого
Фото: Pixabay/Memed_Nurrohmad

Инстаграм годинама уназад не нуди званично дугме за преузимање садржаја који су објавили други корисници.

Ко жели да сачува видео, Рилс, фотографију или Стори са јавног профила, мора да се ослони на спољне веб-алате, а то је и даље могуће урадити без инсталирања иједне апликације.

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Поступак је у основи исти код већине сервиса овог типа. Отворите Инстаграм у апликацији или браузеру, пронађете објаву коју желите да сачувате и преко менија са три тачке (или директно из адресне траке) копирате линк до те објаве. Тај линк затим налијепите у поље на сајту за преузимање, изаберете жељени квалитет и сачувате фајл на уређај. На Андроид телефонима фајл обично завршава у фасцикли Downloads или у фајл-менаџеру, док на Ајфону често треба додатно да га сачувате у апликацију Филес преко опције дељења.

На шта треба да обратите пажњу

Највећи ризик код оваквих алата није техничке, већ безбједносне природе. Ниједан легитиман сервис за преузимање не треба да тражи да унесете корисничко име и лозинку за свој Инстаграм налог. Такви сајтови раде искључиво са јавно доступним објавама, без потребе за пријавом. Исто тако, вриједи избјегавати странице које траже инсталацију додатних екстензија за браузер или које вас непрестано преусмјеравају на сумњиве рекламе и друге сајтове.

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Ту је и питање ауторских права. То што је могуће сачувати туђу фотографију или видео на свој уређај не значи и да постоји дозвола за њено даље објављивање или комерцијално кориштење. Власништво над садржајем остаје код онога ко га је оригинално направио.

Коначно, вриједи имати у виду да Инстаграм компресује фајлове које корисници постављају, па преузети видео или фотографија по квалитету често неће у потпуности одговарати оригиналу који је аутор снимио. Приватни налози, с друге стране, остају ван домашаја оваквих алата, што је и основни механизам заштите приватности корисника који је платформа задржала.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Инстаграм

друштвене мреже

Приватност на интернету

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