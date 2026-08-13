Шта се то налази између Земље и Марса?

Аутор:АТВ редакција
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На данашњи дан 1877. године амерички астроном Асаф Хол открио је Деимос, један од два природна сателита Марса. Датум се понекад наводи и као 11. август јер је откриће забиљежено те вечери по америчком времену, док је према универзалном времену већ био 12. август.
Хол је Деимос пронашао користећи велики телескоп Америчке морнаричке опсерваторије у Вашингтону. Потрага није била једноставна јер је ријеч о врло малом објекту који се налази у непосредној близини много сјајнијег Марса.
Занимљиво је да је Хол већ био близу одустајања од потраге. Његова супруга Анђелина Стикни Хол наговорила га је да настави. Исплатило се – најприје је пронашао Деимос, а шест дана касније открио је и Фобос, други и већи Марсов мјесец.
Тиме је постало јасно да Марс, за разлику од Земље, има два природна сателита.
Деимос је заиста мали. Просечни полупречник износи му око 6,2 километра, а због слабе гравитације нема кугласти облик попут нашег Мјесеца. Димензије су му приближно 16 × 12 × 10 километара.
🔴 Mars may have once had rings.— Cosmos Europa (@CosmosEuropa) August 10, 2026
Scientists have proposed that Mars' current moons, Phobos and Deimos, could be remnants of a much larger moon that was torn apart by Mars' gravity.
One hypothesis suggests Mars may have had a moon at least 16× the mass of Phobos around 3.8… https://t.co/MmCGQjcGvP
Кружи око Марса на удаљености од приближно 23.500 километара од средишта планете, знатно даље од Фобоса, а за један обилазак треба му нешто више од 30 сати. Његова површина прекривена је дебелим слојем растреситог материјала, због чега изгледа глађе од површине Фобоса.
Име је добио према Деимосу из грчке митологије, сину бога рата Ареса. Његово име може се превести као страва или ужас, док име његовог брата Фобоса значи страх. Имена су тако прикладно повезана с Марсом, римским богом рата.
Деимос и Фобос изгледом подсећају на астероиде, због чега се дуго сматрало да их је Марс својом гравитацијом заробио у далекој прошлости. Међутим, порекло оба Марсова мјесеца и даље је предмет научних истраживања.
Готово један век након Холовог открића свемирске сонде омогућиле су први детаљнији поглед на Деимос. Данас знамо да је ријеч о једном од најмањих познатих природних сателита у Сунчевом систему, неугледном објекту који је астрономима 1877. године ипак представљао велико откриће.
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