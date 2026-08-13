Њујорк тајмс: "Иранци хтјели разнијети Трампов авион ракетом земља-ваздух"

Аутор:АТВ редакција
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Током прошлог мјесечног самита НАТО-а у Анкари америчке обавјештајне службе прикупиле су информације о конкретној иранској пријетњи да ће авион америчког предсједника Доналда Трампа бити погођен ракетом земља-ваздух, објавио је Њујорк тајмс.
Према наводима двојице америчких званичника упознатих са обавјештајним подацима, пријетња се односила на било који авион којим би Трамп напустио Турску.
Америчке службе истовремено су добиле информацију да је у близини мјеста одржавања самита примијећена особа са преносним ракетним системом који се испаљује са рамена. Додатну забринутост изазвало је сазнање да Иранци знају гдје Трамп борави у Анкари, укључујући чак и тачан спрат његовог хотела, пише Њујорк тајмс, преноси Индекс.хр.
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Није објављено ко је била особа са ракетним системом, нити је јавно потврђено да је била повезана са Ираном.
Ројтерс је у сриједу, позивајући се на особу упознату са случајем, независно потврдио да је управо пријетња нападом пројектилом који се испаљује са рамена довела до драматичне промјене Трамповог плана одласка из Турске. Тајна служба је пријетњу процијенила као „вјеродостојну и непосредну“.
Пријетња се појавила 8. јула, посљедњег дана Трамповог боравка на НАТО самиту у Анкари. Амерички званичници имали су врло мало времена за реакцију, па је план за прикривено извлачење предсједника направљен у посљедњем тренутку. Извор Ројтерса није желио да открије одакле су стигле обавјештајне информације.
Трамп се пред камерама укрцао у велики плаво-бијели предсједнички Боинг, остављајући утисак да ће њиме напустити Турску. Међутим, након укрцавања потајно је изашао из авиона и са мањом групом сарадника ушао у аеродромско возило за кетеринг.
Возило их је превезло до знатно мањег и неугледнијег војног авиона Ц-32А, изведенице Боинга 757. Трамп је њиме одлетио из Анкаре према Великој Британији, док је велики предсједнички авион полетио одвојено.
У њему су остали државни секретар Марко Рубио, министар финансија Скот Бесент, званичници и запослени Бијеле куће те уобичајена група од 13 новинара и фотографа који прате предсједника. Рубио је, према извору Ројтерса, био упознат са операцијом.
Трамп је у уторак први пут јавно потврдио да је промијенио авион према упутствима Тајне службе и војске.
„Жељели су да идем другим летом, другим авионом“, рекао је Трамп новинарима. Додао је да се није превише распитивао о пријетњи јер их, како је рекао, добија много.
Трамп је тврдио и да је мањи авион којим је стварно напустио Турску можда био изложен већој опасности од предсједничког Боинга који је послужио као мамац, али за ту тврдњу није понудио доказе.
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