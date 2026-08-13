Роџер Федерер у секунди изгубио милионе: Ево шта га је коштало

Аутор:АТВ редакција
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Један од најбољих тенисера свих времена Роџер Федерер више није милијардер, објавио је амерички „Форбс“. На листи милијардера Федерер је уписан послије тениске каријере, због врло прорачунатог и интелигентног улагања у разне бизнисе, међутим и то је врло „варљива“ категорија.
У једном дану Федерер је изгубио десетине милиона због флуктуација на берзи, а пошто су дионице луксузног бренда „Он“ имале пад усљед слабије продаје од прогнозиране, то је на свом рачуну осјетио и славни Швајцарац.
Пад од 19 одсто коштао је Федерера најмање 52 милиона долара, пишу амерички медији и подсјећају да Федерер има 2,5 одсто удјела у овој компанији. Први пут на Њујоршку берзу изашли су 2021. године и њена вриједност је експлодирала нарочито прошле године, када је Федерер и први пут званично уписан у ранг милијардера.
„Форбс“ процјењује да је Федерерова нето вриједност сада пала на 952 милиона долара, што је значајно ниже него прошле године када је његово богатство било процијењено на 1,1 милијарду долара.
Швајцарски бренд „Он“, који води поријекло из Цириха, данас важи за једног од препознатљивих произвођача патика за трчање. Федерер се први пут укључио у рад компаније 2019. године, преузевши улогу сувласника и неформалног модног савјетника, док је нагли раст претходне године повезан и са Федереровом посебном линијом „Тхе Рогер“.
Иначе, Федерер је у финишу играчке каријере почео да истражује опције за улагање, а као једна од најпримамљивијих појавила се „домаћа“ компанија из Цириха. Његова супруга Мирка носила је патике овог бренда који је у том тренутку био фокусиран на патике за трчање. Основали су га Швајцарци, бивши спортисти, који су жељели тако да колегама понуде адекватну опрему за рекреацију и такмичење.
Међу оснивачима је и Оливер Бернхард, швајцарски „Ајронмен“ који је развијао потпуно нову технологију производње спортске опреме, али ни „Најки“, са којим је тада имао сарадњу, није желио да покрене нови пројекат.
Од турнира, Роџер Федерер је зарадио 130 милиона долара – и трећи је на „вјечној“ листи иза Новака Ђоковића и Карлоса Алкараза, али је питање тренутка када ће га престићи Карлос Алкараз и Јаник Синер, просто јер су награде у „њихово вријеме“ много веће.
Федерер је, пак, увијек много зарађивао ван терена. Имао је неколико јаких спонзорских уговора, а чак је 2018. године потписао за „Уникло“ за 300 милиона долара. Знали су добро у Азији да ће Федерер „пола“ уговора провести у пензији, али им ни то није нарочито сметало, док је Швајцарац хтио да се „освети“ америчкој компанији „Најки“ послије 24 године.
Роџер Федерер и даље има огромне уговоре са спонзорима, али за потписивање уговора са њим влада велико интересовање и међу компанијама које га раније нису финансирале. Једноставно, Роџер Федерер је веома атрактиван корпорацијама – како због своје каријере у којој нема много мрља, тако и због животног стила у пензији. Швајцарца не прате скандали, његова породица живи мирно, а постоје велике шансе да се и неко од његове дјеце опроба у свијету тениса, што би читаву породицу додатно ставило у фокус и тиме донијело зараду компанијама.
Између осталог, стручњаци очекују да ће Роџеру огроман новац донијети пројекат започет прије неколико година, а у којем је он одмах препознао добру идеју. Ријеч је о кампањи развоја биљне хране коју је покренула чилеанска компанија, а која би могла да привуче огромну пажњу у Европи.
(Мондо)
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