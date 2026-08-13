У Грчкој слиједи колапс какав се не памти! Аларм за Србе

Аутор:АТВ редакција
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Планирате љетовање средином августа или се већ излежавате на некој грчкој плажи? Имамо важну вијест за вас! Датум на који морате обратити посебну пажњу је 15. август, јер тада у омиљеном српском љетовалишту правила игре драстично мијењају.
Велика Госпојина (Панагија) за Грке није само „црвено слово“ у календару. То је дан који они са поносом називају „малим Ускрсом“. Стотине хиљада локалаца тада масовно напушта Атину, Солун и друге велике градове, селећи се у своја родна села, на острва или у викендице широм Халкидикија. За туристе из Србије то доноси двије ствари: тестирање живаца у саобраћају, али и јединствену прилику да доживе аутентичан грчки дух.
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Како упозоравају администратори познате странице „Никана.гр“, уколико се средином августа затекнете у Грчкој, заборавите на уобичајену рутину. Ево шта се мијења:
Очекујте непрегледне колоне возила, огромне гужве на наплатним рампама, крцате трајекте и праву лутрију када је у питању проналажење слободног паркинг мјеста.
Заборавите на шопинг у великим моловима, обављање послова у банкама или поштама – све то остаје затворено због државног празника.
Добра вијест је да туристички сектор не спава. Ресторани, кафићи и мање продавнице у самим љетовалиштима углавном ће радити пуном паром.
Ако прегрмите саобраћајне гужве, чека вас награда. Славље почиње рано ујутру свечаним литургијама и литијама, гдје се иконе Богородице засипају латицама цвијећа. Када падне мрак, цијела Грчка се претвара у једну велику кафану – столови се ломе од традиционалних специјалитета, уз пјесму и игру до зоре!
Свака регија има свој, често фрапантан начин обиљежавања овог дана:
Острво Тинос: Мјесто гдје вјерници буквално на кољенима пузе до цркве у знак ходочашћа.
Лезбос: Мјештани и посјетиоци упуштају се у пјешачки маратон дуг чак 25 километара.
Икарија: Синоним за цјелоноћне локалне феште које обарају с ногу.
Кефалонија: Уз овај дан везује се готово невјероватан феномен појављивања локалних, „светих змија“.
Наоружајте се стрпљењем на трајектним лукама, унапријед обавите неопходне куповине и препустите се слављу. Ово је ријетка прилика да упознате Грчку онакву каква заиста јесте – гласну, радосну и препуну емоција!
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