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У Грчкој слиједи колапс какав се не памти! Аларм за Србе

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 11:15

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У Грчкој слиједи колапс какав се не памти! Аларм за Србе
Фото: Instagram / putdogrcke_triptogreece

Планирате љетовање средином августа или се већ излежавате на некој грчкој плажи? Имамо важну вијест за вас! Датум на који морате обратити посебну пажњу је 15. август, јер тада у омиљеном српском љетовалишту правила игре драстично мијењају.

Велика Госпојина (Панагија) за Грке није само „црвено слово“ у календару. То је дан који они са поносом називају „малим Ускрсом“. Стотине хиљада локалаца тада масовно напушта Атину, Солун и друге велике градове, селећи се у своја родна села, на острва или у викендице широм Халкидикија. За туристе из Србије то доноси двије ствари: тестирање живаца у саобраћају, али и јединствену прилику да доживе аутентичан грчки дух.

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Шта вас чека и на шта морате бити спремни?

Како упозоравају администратори познате странице „Никана.гр“, уколико се средином августа затекнете у Грчкој, заборавите на уобичајену рутину. Ево шта се мијења:

Очекујте непрегледне колоне возила, огромне гужве на наплатним рампама, крцате трајекте и праву лутрију када је у питању проналажење слободног паркинг мјеста.

Заборавите на шопинг у великим моловима, обављање послова у банкама или поштама – све то остаје затворено због државног празника.

Добра вијест је да туристички сектор не спава. Ресторани, кафићи и мање продавнице у самим љетовалиштима углавном ће радити пуном паром.

Од ходочашћа до цјелоноћних журки: Како Грци славе?

Ако прегрмите саобраћајне гужве, чека вас награда. Славље почиње рано ујутру свечаним литургијама и литијама, гдје се иконе Богородице засипају латицама цвијећа. Када падне мрак, цијела Грчка се претвара у једну велику кафану – столови се ломе од традиционалних специјалитета, уз пјесму и игру до зоре!

Свака регија има свој, често фрапантан начин обиљежавања овог дана:

Острво Тинос: Мјесто гдје вјерници буквално на кољенима пузе до цркве у знак ходочашћа.

Лезбос: Мјештани и посјетиоци упуштају се у пјешачки маратон дуг чак 25 километара.

Икарија: Синоним за цјелоноћне локалне феште које обарају с ногу.

Кефалонија: Уз овај дан везује се готово невјероватан феномен појављивања локалних, „светих змија“.

Наоружајте се стрпљењем на трајектним лукама, унапријед обавите неопходне куповине и препустите се слављу. Ово је ријетка прилика да упознате Грчку онакву каква заиста јесте – гласну, радосну и препуну емоција!

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

Гужва на граници

Љетовање

колапс

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