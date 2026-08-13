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Дубичанац ухапшен због искориштавања дјеце за порнографију

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Аутор:

Огњен Матавуљ
13.08.2026 11:51

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Дубичанац ухапшен због искориштавања дјеце за порнографију
Фото: АТВ

Полиција је ухапсила Д.К. из Козарске Дубице због сумње да је починио кривично дјело искориштавање дјеце за порнографију.

Акцију су данас спровели полицијски службеници Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске у сарадњи са ПУ Приједор.

”По наредби суда извршен је претрес куће, стамбених објеката и покретних ствари које користи осумњичени при чему су пронађени и одузети рачунари, таблети, мобилни телефони, меморијске картице и остали уређаји за чување дигиталних података, као и видео и фото материјал”, саопштио је МУП Српске.

Додају да се Д.К. на терет ставља да је у претходном периоду, путем интернета, користећи специјализоване софтвере за дијељење фајлова на интернету свјесно приступало материјалима дјечије порнографије.

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Подијели:

Тагови :

хапшење

дјечија порнографија

МУП Републике Српске

Козарска Дубица

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