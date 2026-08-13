Од Бањалучанина одузето 280 грама марихуане

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бањалучанин М.Д. (33) ухапшен је због сумње да се бавио трговином наркотика, а код њега је пронађено и одузето 286 грама марихуане.
У ПУ Бањалука наводе да је М.Д. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.
”Код М.Д. је пронађено и одузето око 286 грама марихуане и дигитална вага. Све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука”, саошптила је ПУ Бањалука.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
9 ч2
Хроника
10 ч0
Хроника
12 ч0
Хроника
12 ч0
Најновије
20
17
20
03
20
02
19
59
19
52
Тренутно на програму