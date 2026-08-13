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Од Бањалучанина одузето 280 грама марихуане

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 11:12

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марихуана и вага
Фото: ПУ Бањалука

Бањалучанин М.Д. (33) ухапшен је због сумње да се бавио трговином наркотика, а код њега је пронађено и одузето 286 грама марихуане.

У ПУ Бањалука наводе да је М.Д. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.

”Код М.Д. је пронађено и одузето око 286 грама марихуане и дигитална вага. Све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука”, саошптила је ПУ Бањалука.

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Тагови :

трговина дрогом

марихуана

Бањалука

заплијењена марихуана

хапшење

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