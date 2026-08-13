Дервенћанин ухапшен због обљубе 14-годишње дјевојчице

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружни суд у Добоју одредио је једномјесечни притвор Р.С. (49) из Дервенте осумњиченом за обљубу 14-годишње дјевојчице.
Притвор је одређен на приједлог Окружног јавног тужилаштва које је против Р.С. отворило истрагу због сумње да је починио кривично дјело обљубе с дјететом млађим од 15 година.
”Осумњичени се терети да је 8. августа око 14,45 часова, на излетишту на обали ријеке позвао малољетну оштећену да је провоза на ријеци, на суп дасци. Након што су се удаљили са оштећеном је извршио обљубу знајући да је жртва малољетна и да између њих постоји велика несразмјера у зрелости и узрасту”, саопштило је ОЈТ Добој.
Додају да је суд у цјелости прихватио тужилачки приједлог за притвор.
”Притвор је одређен јер би пуштање на слободу осумњиченог резултирало стварно пријетњом нарушавању јавног реда, с обзиром на начин извршења и посљедица кривичног дјела за које се може изрећи казна затвора од најмање осам година, дакле и казна затвора у трајању од 10 година или тежа казна”, наводи се у саопштењу ОЈТ Добој.
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