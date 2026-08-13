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Огласило се Министарство: Mљекарски сектор показује изузетну стабилност

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 13:21

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Фото: ATV

Mљекарски сектор у Републици Српској показује изузетну стабилност што потврђују и конкретни подаци иако је цјелокупни мљекарски сектор у Европи погођен кризом, наводе из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

"За капиталне инвестиције у пољопривреди ове године резервисана су средства у износу од 68 милиона КМ, при чему је највећи дио усмјерен управо у мљекарски сектор, односно у модернизацију опреме, набавку механизације и унапређење услова рада.

Подсјећамо да производња млијека у Републици Српској нема значајних одступања и одвија се у потпуности у планираним оквирима", наводе из Министарства.

​Такође, број музних грла у систему подстицаја биљежи раст, што јасно говори о одржању и ширењу капацитета домаћих фарми.

"Као и у свакој другој привредној грани, динамика тржишта доводи до тога да се појединачни субјекти гасе, али се истовремено отварају и развијају нове, савременије фарме. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Влада Републике Српске наставиће, као и до сада, да уско сарађују са пољопривредним произвођачима, слушају њихове потребе на терену и правовремено реагују институционалним мјерама.

Званични резултати доказују да је домаћа пољопривреда на путу даљег развоја и стабилности, упркос свим изазовима на глобалном тржишту", наводе из Министарства.

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Тагови :

мљекари

Влада Републике Српске

Министарство пољопривреде

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