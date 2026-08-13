Мраморасте стјенице задају потешкоће воћарима и повртарима, али доста мање него лани

Аутор:АТВ редакција
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Мраморасте стјенице или смрдљиви мартини и даље задају потешкоће воћарима и повртарима, али је примјетно да их у Лијевчу пољу и Поткозарју, зависно од локалитета, има мање него прошле године, речено је Срни у градишкој Подручној јединици Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди.
Стручњак за воћарство и повртарство у Ресору за пружање стручних услуга у пољопривреди Дражен Чекић изјавио је да је највећи проблем што нема ефикасне заштите инсектицидима против мраморастих стјеница.
Чекић је напоменуо да третирање инсектицидима против мараморастих стјеница негативно утиче на квалитет плодова у воћарству, а да поједини воћари смањују ову популацију постављањем феромонских клопки
"Потпуна заштита од њих је производња у кавезима, која је многим воћарима неисплатива", указао је Чекић.
Стручњак за воћарство и повртарство у Ресору за пружање стручних услуга у пољопривреди Живко Шашић истакао је да смрдљивих мартина има много више у пластеницима него у поврћу које се производи на отвореном, а да повртари дјелимично могу да смање њихову популацију комбинованим третманима неколико врста инсектицида или да на мањим површинама и ручно уклањају инсекте.
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Повртарима је, према Шашићевима ријечима, тренутно проблем висока температура и суша, посебно онима који немају системе за наводњавање, али је род поврћа много бољи него прошле године, захваљујући довољној количини падавина почетком љета.
Род јабучастог и коштичавог воћа је задовољавајући и бољи него прошле године, али ће висока температура и суша значајно утицати на воће које још није пристигло за бербу, ако засади нису покривени системом за наводњавање и противградном мрежом која плодове штити и од ожеготина.
Воћари у Поткозарју тренутно се припремају за бербу прве ране сорте јабука, коју су ранијих година могли да продају по задовољавајућој цијени, али би на њихов пласман на тржиште и цијену негативно могло да утиче то што је у хладањачама у ЕУ остало много непродате прошлогодишње јабуке, преноси Срна.
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