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Минић: Пратим стање на пожариштима код Невесиња, ако буде потребно биће ангажовани хеликоптери

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 21:18

Коментари:

3
Минић: Пратим стање на пожариштима код Невесиња, ако буде потребно биће ангажовани хеликоптери
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је вечерас да прати стање на пожариштима код Невесиња, да је у контакту са надлежним службама које су на терену и гасе неколико пожара и да ће, уколико буде потребе за гашењем из ваздуха, бити ангажовани и хеликоптери.

- Институције Српске реаговале су превентивно. Са око 500.000 КМ набављено је мултифункционално навално возило, интервентна опрема за ватрогасце, млазнице, напртњаче и друга опрема - истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Поручио је да је "најважније је да учинимо све да заштитимо људе и имовину и да наш народ у Херцеговини буде сигуран".

Подсјећамо, на подручју Невесиња активно је више пожара, а линија ватре се проширила током поподнева усљед јачег вјетра.

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Тагови :

Саво Минић

премијер Републике Српске

Невесиње

пожар

Коментари (3)

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