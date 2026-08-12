Минић: Пратим стање на пожариштима код Невесиња, ако буде потребно биће ангажовани хеликоптери

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је вечерас да прати стање на пожариштима код Невесиња, да је у контакту са надлежним службама које су на терену и гасе неколико пожара и да ће, уколико буде потребе за гашењем из ваздуха, бити ангажовани и хеликоптери.
- Институције Српске реаговале су превентивно. Са око 500.000 КМ набављено је мултифункционално навално возило, интервентна опрема за ватрогасце, млазнице, напртњаче и друга опрема - истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Поручио је да је "најважније је да учинимо све да заштитимо људе и имовину и да наш народ у Херцеговини буде сигуран".
Подсјећамо, на подручју Невесиња активно је више пожара, а линија ватре се проширила током поподнева усљед јачег вјетра.
Пратим стање на пожариштима код Невесиња и у контакту сам са надлежним службама које су на терену и гасе неколико пожара.— Саво Минић (@minic_savo) August 12, 2026
Институције Српске реаговале су превентивно. Са око 500.000 КМ набављено је мултифункционално навално возило, интервентна опрема за ватрогасце, млазнице,…
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