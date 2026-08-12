Додик: У Добоју играла најзначајнија имена у свијету рукомета

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Организационог одбора 57. Међународног рукометног ТВ турнира шампиона у Добоју Милорад Додик рекао је да су у овом граду играла најзначајнија имена у свијету рукомета, као и екипе које су оставиле значајан траг у овом спорту.
Додик је истакао да се и прије неколико деценија у Добоју играо квалитетан рукомет.
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"Морам захвалити господину /директору турнира Данијелу/ Шарићу, његово име доста значи и поштује се у овом спорту. Фино је што смо се овдје окупили и драго ми је да ова прича траје", рекао је Додик новинарима прије свечаног отварања турнира.
Он је напоменуо да је припремљено све да овај значајан догађај прође у такмичарском ритму.
На Међународном рукометном ТВ турниру шампиона, који траје до суботе, 15. августа, учествује шест екипа, њемачки "Мелзунген", "Гросист Слован" из Словеније, "Спортинг" из Португалије, "Ел Ахли" из Египта, Национална репрезентација Катара и домаћин "Слога" из Добоја.
Турнир је почео утакмицом рукометаша домаћина добојске "Слоге" и екипе њемачког "Мелзунгена" која је завршена побједом њемачке екипе.
Остали спортови
Свечано у Добоју: Отворен 57. Рукометни ТВ турнир шампиона
Друга вечерашња утакмица између екипа Катара и "Гросист Слована" на програму је од 21.00 час.
Генерални спонзор турнира је предсједник Републике Српске.
(Срна)
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