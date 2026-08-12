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Пуцњава у средњој школи, има рањених

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 21:32

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Пуцњава у средњој школи, има рањених
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Једна особа је рањена у пуцњави која се догодила у кругу средње школе "Варнер Робинс" у америчкој савезној држави Џорџији, саопштила је канцеларија шерифа округа Хјустон.

Према званичним информацијама, до инцидента је дошло у сриједу у поподневним часовима по локалном времену.

На лице мјеста одмах су упућене полицијске екипе из цијелог централног дијела Џорџије, а школски комплекс је под јаким полицијским снагама.

Полиција је апеловала на грађане и родитеље да избјегавају то подручје док траје увиђај и да омогуће неометано дјеловање хитних служби. Узроци пуцњаве и степен повреда рањене особе за сада нису познати, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Пуцњава

Средња школа

рањени

Џорџија

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