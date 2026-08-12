Медведев: Запад жели да "укине" Русију

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев изјавио је да ће се специјална војна операција у Украјини завршити само под условима Русије.
Он је навео да на Западу постоји жеља да се "укине" Русија, њени грађани и да се потпуно уништи руско историјско сјећање.
Говорећи на састанку стручног савјета Јединствене Русије, Медведев је рекао да се односи Москве са Западом неће значајно промијенити са прекидом или обуставом специјалне војне операције у једном или другом облику.
Он је додао да ће се војна операција завршити прије или касније, али под условима Москве, преноси Срна.
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