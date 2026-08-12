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Медведев: Запад жели да "укине" Русију

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 21:28

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Дмитриј Медведев
Фото: Tanjug/Oleg Molchanov, Sputnik Pool Photo via AP

Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев изјавио је да ће се специјална војна операција у Украјини завршити само под условима Русије.

Он је навео да на Западу постоји жеља да се "укине" Русија, њени грађани и да се потпуно уништи руско историјско сјећање.

Говорећи на састанку стручног савјета Јединствене Русије, Медведев је рекао да се односи Москве са Западом неће значајно промијенити са прекидом или обуставом специјалне војне операције у једном или другом облику.

Он је додао да ће се војна операција завршити прије или касније, али под условима Москве, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Медведев

Русија

Руска војна операција 2026

Запад

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