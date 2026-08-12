Додик: Добој - град у којем се деценијама окупља рукометна елита Европе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:9
Предсједник Милорад Додик истакао је да је Добој био и остао град младости и рукомета који је и ове године на Међународном турниру окупио великане овог спорта, у чијем умијећу ће уживати и неки нови клинци.
Додик је навео да је Добој град у којем се деценијама окупља рукометна елита Европе.
"И ове године турнир је окупио великане овог спорта, у чијем умијећу ће уживати и неки нови клинци, који ће кренути њиховим стопама", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Добој је био и остао град младости и рукомета.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 12, 2026
Град у коме се деценијама окупља рукометна елита Европе.
И ове године турнир је окупио великане овог спорта, у чијем умијећу ће уживати и неки нови клинци, који ће кренути њиховим стопама. pic.twitter.com/jGqF3V5vQs
У Добоју је вечерас свечано отворен 57. Међународни рукометни ТВ турнир шампиона, који ће трајати до суботе, 15. августа.
Учествује шест екипа: њемачки "Мелзунген", "Гросист Слован" из Словеније, "Спортинг" из Португалије, "Ел Ахли" из Египта, Национална репрезентација Катара и домаћин "Слога" из Добоја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
22 ч0
Република Српска
23 ч3
Остали спортови
23 ч0
Република Српска
23 ч0
Република Српска
23 ч3
Република Српска
23 ч0
Република Српска
23 ч0
Република Српска
1 д0
Најновије
20
17
20
03
20
02
19
59
19
52
Тренутно на програму