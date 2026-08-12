Logo

Додик: Добој - град у којем се деценијама окупља рукометна елита Европе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 22:30

Коментари:

9
Додик у Русији у званичној посјети
Фото: Srna

Предсједник Милорад Додик истакао је да је Добој био и остао град младости и рукомета који је и ове године на Међународном турниру окупио великане овог спорта, у чијем умијећу ће уживати и неки нови клинци.

Додик је навео да је Добој град у којем се деценијама окупља рукометна елита Европе.

"И ове године турнир је окупио великане овог спорта, у чијем умијећу ће уживати и неки нови клинци, који ће кренути њиховим стопама", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

У Добоју је вечерас свечано отворен 57. Међународни рукометни ТВ турнир шампиона, који ће трајати до суботе, 15. августа.

Учествује шест екипа: њемачки "Мелзунген", "Гросист Слован" из Словеније, "Спортинг" из Португалије, "Ел Ахли" из Египта, Национална репрезентација Катара и домаћин "Слога" из Добоја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Добој

Рукометни турнир у Добоју

Коментари (9)

Прочитајте више

Керолин Ливит

Свијет

Доналд Трамп најавио одлазак портпаролке Бијеле куће са те функције

22 ч

0
Минић: Пратим стање на пожариштима код Невесиња, ако буде потребно биће ангажовани хеликоптери

Република Српска

Минић: Пратим стање на пожариштима код Невесиња, ако буде потребно биће ангажовани хеликоптери

23 ч

3
Данијел Шарић је директор Међународног рукометног ТВ турнира шампиона у Добоју.

Остали спортови

Шарић: Довели смо велике европске и свјетске екипе, са три континента - Добој је прави домаћин

23 ч

0
Милорад Додик на отварању 57. Међународног рукометног ТВ турнира шампиона у Добоју.

Република Српска

Додик: У Добоју играла најзначајнија имена у свијету рукомета

23 ч

0

Више из рубрике

Минић: Пратим стање на пожариштима код Невесиња, ако буде потребно биће ангажовани хеликоптери

Република Српска

Минић: Пратим стање на пожариштима код Невесиња, ако буде потребно биће ангажовани хеликоптери

23 ч

3
предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Међународни рукометни турнир је велика ствар за Добој, али и за Српску

23 ч

0
Милорад Додик на отварању 57. Међународног рукометног ТВ турнира шампиона у Добоју.

Република Српска

Додик: У Добоју играла најзначајнија имена у свијету рукомета

23 ч

0
Премијер Републике Српске Саво Минић у посјети породици Ђурић из Теслића

Република Српска

Минић: Осморо дјеце - највеће богатство породице Ђурић из Теслића

1 д

0

  • Најновије

20

17

Запалио се брод са више од 100 туриста: Скакали у море након што је букнула ватра

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима