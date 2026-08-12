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Минић: Добој је вечерас поново постао мјесто сусрета најбољих рукометних клубова

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 22:37

Коментари:

6
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, који је вечерас у Добоју свечано отворио 57. Међународни рукометни ТВ турнир шампиона, изразио је понос због традиције која траје готово шест деценија.

Он је нагласио да је ТВ турнир шампиона одавно прерастао спортске оквире и постао један од симбола Добоја и Републике Српске.

"Педесет седам година традиције, великих клубова, рукометних мајстора и незаборавних утакмица", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

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Премијер Српске рекао је да је Добој град рукомета и пожелио да побиједи најбољи.

"Добој је вечерас поново постао мјесто сусрета најбољих рукометних клубова, играча и љубитеља спорта из цијелог свијета. Поносни смо што чувамо и подржавамо традицију која траје готово шест деценија", истакао је Минић.

У Добоју је вечерас свечано отворен 57. Међународни рукометни ТВ турнир шампиона, који ће трајати до суботе, 15. августа.

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Тагови :

Саво Минић

премијер Републике Српске

Рукометни турнир у Добоју

Коментари (6)

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