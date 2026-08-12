Минић: Добој је вечерас поново постао мјесто сусрета најбољих рукометних клубова

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, који је вечерас у Добоју свечано отворио 57. Међународни рукометни ТВ турнир шампиона, изразио је понос због традиције која траје готово шест деценија.
Он је нагласио да је ТВ турнир шампиона одавно прерастао спортске оквире и постао један од симбола Добоја и Републике Српске.
"Педесет седам година традиције, великих клубова, рукометних мајстора и незаборавних утакмица", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
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Додик: Добој - град у којем се деценијама окупља рукометна елита Европе
Премијер Српске рекао је да је Добој град рукомета и пожелио да побиједи најбољи.
"Добој је вечерас поново постао мјесто сусрета најбољих рукометних клубова, играча и љубитеља спорта из цијелог свијета. Поносни смо што чувамо и подржавамо традицију која траје готово шест деценија", истакао је Минић.
У Добоју је вечерас свечано отворен 57. Међународни рукометни ТВ турнир шампиона, који ће трајати до суботе, 15. августа.
Добој је вечерас поново постао мјесто сусрета најбољих рукометних клубова, играча и љубитеља спорта из цијелог свијета. Ту је шест екипа са четири континента.— Саво Минић (@minic_savo) August 12, 2026
57 година традиције, великих клубова, рукометних мајстора и незаборавних утакмица.
ТВ турнир шампиона одавно је прерастао… pic.twitter.com/RltJcpRb17
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