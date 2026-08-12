Уређаји које не треба укључивати у продужни кабл: Може доћи до пожара

Аутор:АТВ редакција
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За већину, продужни каблови представљају незамјењив дио домаћинства. Како утичница није увијек при руци тамо гдје нам је потребна, продужни каблови често су од велике помоћи.
Између осталог, знатно олакшавају усисавање, јер не морате изнова да искључујете и укључујете усисивач сваки пут када потрошите дужину његовог кабла.
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Међутим, продужни каблови су заправо само привремено рјешење, упозорава Џастин Корнфорт, оснивач познатог ланца продавница алата и опреме. Неправилно коришћење електричне опреме у дому не само да може да изазове кратак спој на уређају, већ може и да доведе до пожара, пише Southern Living. Према његовим ријечима, треба се придржавати сљедећег правила:
„Било који уређај који континуирано генерише топлоту или има компресор не смије да буде повезан на продужни кабл.”
У ову категорију спадају гријалице и радијатори, рерне и шпорети, фрижидери, микроталасне пећнице, клима-уређаји, тостери, фритезе на врућ ваздух, машине за прање судова, машине за прање веша и, генерално, сви остали уређаји велике снаге.
Уређаји који троше више електричне енергије него што већина продужних каблова може безбједно да поднесе, објашњава Корнфорт, могу довести до прегријавања, топљења пластике, па чак и до пожара.
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„Продужни каблови су одлични за лампе или пуњаче, али ако уређај зуји, грије или хлади, мора ићи директно у зидну утичницу”, истиче Корнфорт.
Прије свега, продужне каблове треба користити искључиво као привремено рјешење. Они не треба да остану укључени током цијелог дана, иако је, према ријечима стручњака, у реду држати укључене мање потрошаче попут лампи или пуњача, преноси Глас Српске.
Суштина је у томе да избјегавате свакодневно ослањање на продужни кабл. Потенцијална опасност расте с временом током којег је уређај остављен укључен. Корнфорт наглашава:
„Што се дуже ослањате на њих, ризик је већи. Зато није важно само како их користите, већ и колико дуго.”
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Осим ако усисавате сваког дана или ваша дјеца играју видео-игре на конзоли за коју вам је потребан продужни кабл, свакодневна употреба продужног кабла за напајање великих кућних апарата никако се не препоручује.
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