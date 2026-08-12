Пожари активни и у овим црногорским градовима: Гашење отежавају промјенљиви вјетрови

Аутор:АТВ редакција
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На територији Црне Горе, осим Херцег Новог, пожари су активни и на подручју Никшића, Бара и Колашина, а гашење отежавају промјенљиви вјетрови, навели су из Министарства унутрашњих послова.
Активан је пожар у мјесту Пониквице у Никшићу, а екипе тамошње Службе заштите и спашавања и даље су на терену.
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У Бару је пожар и даље активан на планини Лисињ, као и у Колашину, у мјесту Веље Дубоко, али је ситуација под контролом, преносе црногорски медији.
У Баошићима, на подручју Херцег Новог, на терену су сва расположива возила и људство тамошње Службе заштите и спасавања.
Директорат за заштиту и спасавање МУП-а упутио је позив за асистенцију у гашењу пожара службама заштите и спасавања Котор и Тиват, као и добровољним ватрогасним друштвима Пераст, Бијела и Тиват.
Током дана, ваздухоплови Директората за заштиту и спасавање МУП-а били су ангажовани на више локација, укључујући подручја Никшића, Бара и Херцег Новог, а у складу са развојем ситуације преусмјеравани су на пожариште у Баошићима.
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На том пожаришту ангажована су два "ер трактора", који су у 24 налета избацили укупно 72 тоне воде, док је авион "антонов" извршио седам налета и избацио 56 тона воде.
Пожар који је био активан у Дољанима у Подгорици угашен је заједничким ангажовањем припадника Службе заштите и спасавања Подгорица и хеликоптера Војске Црне Горе, који је реализовао два лета и избацио 55 тона воде на пожариште.
(Срна)
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