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Пожари активни и у овим црногорским градовима: Гашење отежавају промјенљиви вјетрови

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 22:01

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

На територији Црне Горе, осим Херцег Новог, пожари су активни и на подручју Никшића, Бара и Колашина, а гашење отежавају промјенљиви вјетрови, навели су из Министарства унутрашњих послова.

Активан је пожар у мјесту Пониквице у Никшићу, а екипе тамошње Службе заштите и спашавања и даље су на терену.

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У Бару је пожар и даље активан на планини Лисињ, као и у Колашину, у мјесту Веље Дубоко, али је ситуација под контролом, преносе црногорски медији.

У Баошићима, на подручју Херцег Новог, на терену су сва расположива возила и људство тамошње Службе заштите и спасавања.

Директорат за заштиту и спасавање МУП-а упутио је позив за асистенцију у гашењу пожара службама заштите и спасавања Котор и Тиват, као и добровољним ватрогасним друштвима Пераст, Бијела и Тиват.

Током дана, ваздухоплови Директората за заштиту и спасавање МУП-а били су ангажовани на више локација, укључујући подручја Никшића, Бара и Херцег Новог, а у складу са развојем ситуације преусмјеравани су на пожариште у Баошићима.

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На том пожаришту ангажована су два "ер трактора", који су у 24 налета избацили укупно 72 тоне воде, док је авион "антонов" извршио седам налета и избацио 56 тона воде.

Пожар који је био активан у Дољанима у Подгорици угашен је заједничким ангажовањем припадника Службе заштите и спасавања Подгорица и хеликоптера Војске Црне Горе, који је реализовао два лета и избацио 55 тона воде на пожариште.

(Срна)

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Никшић

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пожар

Ватрогасци

пожари у Црној Гори

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