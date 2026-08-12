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Ваздушне снаге МУП-а Српске помажу у гашењу пожара код Коњица

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 18:55

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Ваздушне снаге МУП-а Српске помажу у гашењу пожара код Коњица
Фото: Facebook/Nermina Alihodžić

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова/МУП/ Републике Српске кренули су према Коњицу да би помогли колегама у Федерацији БиХ /ФБиХ/ у борби против ватрене стихије, речено је у МУП-у Српске.

Пожар је захватио око осам километара квадратних, а пожарна линија дуга је око 11 километара, наводе у МУП-у Републике Српске.

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Ватра се шири у више праваца, док неприступачан и мински сумњив терен додатно отежава гашење.

Ваздушне снаге МУП-а Републике Српске стављају своје капацитете на располагање како би помогле у заустављању ширења пожара, заштити живота грађана и очувању њихове имовине.

(Срна)

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Тагови :

МУП Републике Српске

пожар

гашење пожара

Коњиц

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