Ваздушне снаге МУП-а Српске помажу у гашењу пожара код Коњица

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова/МУП/ Републике Српске кренули су према Коњицу да би помогли колегама у Федерацији БиХ /ФБиХ/ у борби против ватрене стихије, речено је у МУП-у Српске.
Пожар је захватио око осам километара квадратних, а пожарна линија дуга је око 11 километара, наводе у МУП-у Републике Српске.
Хроника
Због двије незгоде настао колапс у саобраћају: Аутомобил завршио на крову, има повријеђених
Ватра се шири у више праваца, док неприступачан и мински сумњив терен додатно отежава гашење.
Ваздушне снаге МУП-а Републике Српске стављају своје капацитете на располагање како би помогле у заустављању ширења пожара, заштити живота грађана и очувању њихове имовине.
(Срна)
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