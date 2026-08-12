Килограм јагњетине до 90 КМ: Људи шокирани цијенама

Аутор:АТВ редакција
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Јагњетина је годинама међу омиљеним специјалитетима домаће кухиње, али цијена овог меса у сарајевским ресторанима све чешће привлачи пажњу.
У једном ресторану килограм јагњетине с ражња, као специјалитет куће, тренутно је 90 КМ. Цијена је јасно наведена на њиховом званичном менију. Прича је ово која је на друштвеним мрежама протеклих дана "озбиљна" тачка расправе.
Док једни кажу, примјерено наведеном ресторану, посебно имајући виду да се отприлике та цијена (45 евра) за килограм јагњетине издвајала и недавно за Илиндан у Метковићу, други су у потпуном шоку. Они, пак, који оправдавају цијену подсјећају и да се цијене јагњетине у Загребу крећу од 54 евра (105 КМ) у познатим печењарама до чак 82 евра (160 КМ) у једном познатом ресторану.
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Иако је 90 КМ висок износ, доступни подаци показују да цијене јагњетине значајно варирају од ресторана до ресторана и од мјеста до мјеста. Примјера ради, поједини ресторани на свом менију наводе 30 КМ за килограм јагњећег печења.
Прошлог љета забиљежене су такође високе цијене јагњетине у познатим крајевима по овом специјалитету. У Јабланици је, према тадашњем извјештају, килограм могао досећи око 70 КМ, док су се у појединим ресторанима спомињале цијене од 50 до 60 КМ.
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Цијене јагњетине у ресторанима данас значајно варирају, а за килограм печења у зависности од локала и понуде потребно је издвојити отприлике од 50 до 75 КМ. У неким ресторанима цијена се креће око 50 КМ, док се у познатијим печењарама и ресторанима специјализованим за јагњетину она пење на 60, 65, па и 75 КМ по килограму. Ранија поређења цијена такође показују да је управо тај распон већ неко вријеме присутан на тржишту, док се цијена у појединим сарајевским ресторанима издвајала као посебно висока.
За љубитеље овог традиционалног специјалитета разлика од 20 или 25 КМ по килограму није занемарива.
Ако се наручи килограм печења за друштво, рачун за само месо може износити 50 КМ, али и 75 КМ, прије него што се додају салате, прилог и пиће. Код већег друштва разлика постаје још израженија, па ручак уз јагњетину врло брзо може представљати озбиљан издатак.
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Посебно је занимљиво да цијена не зависи само од саме набавке јагњади.
Ипак, цијена од 90 КМ по килограму, која је забиљежена у једном сарајевском ресторану, значајно одскаче од распона од 50 до 75 КМ који се може пронаћи у другим понудама.
Управо зато питање које се намеће јесте: колико је Сарајлијама данас потребно новца за килограм традиционалног јањећег печења и гдје је граница коју су спремни платити?
У цијену ресторанског печења не улази само набавна цијена меса. Ту су трошкови припреме и печења, радне снаге, простора, енергената, набавке, отпада током обраде, као и остали трошкови пословања ресторана.
Посебно треба имати у виду да 90 КМ није цијена сирове јагњетине, него готовог јагњећег печења које се служи гостима. Због тога поређење с цијеном сировог меса у месници није директно.
Јагњетина притом има и снажан статус традиционалног специјалитета. Због тога су ресторани који нуде печење с ражња често спремни формирати вишу цијену, посебно када је ријеч о ресторанима који јагњетину представљају као један од својих главних специјалитета.
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Ако двије особе наруче по 300 грама јагњетине у ресторану гдје је килограм 90 КМ, само месо коштаће их 54 КМ. Када се томе додају салата, прилог и пиће, рачун лако може прећи 70 или 80 КМ.
За четверочлану породицу рачуница је још озбиљнија. Килограм јагњетине од 90 КМ можда звучи као цијена за већу количину, али након додатака и пића укупан рачун може значајно порасти.
Зато се питање цијене јањетине све чешће своди на једноставну рачуницу: колико данас треба издвојити за традиционални ручак?
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