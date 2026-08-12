У судару погинуо возач аутомобила: Три особе повријеђене

Аутор:АТВ редакција
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Једно лице је погинуло, а три су повријеђена у директном судару аутомобила "голф" и комбија "опел" у Церику на магистралном путу Тузла-Орашје, речено је из Полиције Брчко дистрикта.
Саобраћајна несрећа догодила се јутрос у 8.30 часова.
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Портпарол Јавне здравствене установе "Здравствени центар Брчко" Салих Ибрахимбеговић рекао је Срни да је возач аутомобила са тешким повредама опасним по живот одмах превезен на Универзитетски клинички центар Тузла, док су тројица путника из комбија задржана на лијечењу у брчанској болници.
За вријеме увиђаја који су извршили припадници полиције Брчко дистрикта саобраћај је био обустављен, што је створило километарске колоне из правца Тузле, Орашја и Брчког.
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