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Велики пожар код Херцег Новог, ватра пријети кућама

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 17:33

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Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.
Фото: 192_rs/Instagram/Screenshot

Застрашујући призори стижу из Бијеле у Бококоторском заливу, гдје је избио пожар, а велики пламен и густ дим стварају драматичне сцене.

Пожар већих размјера избио је на брду између Бијеле и Баошића.

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"На лицу мјеста ангажована су сва расположива возила и људство Службе заштите и спашавања Херцег Нови, која предузима активности на локализацији и гашењу пожара. На мјесто пожара упућена су два авиона Министарства унутрашњих послова - Директората за заштиту и спашавање, Аир Трацтор АТ-802 и Антонов АН-32П ради пружања ваздушне подршке у гашењу пожара", пише у саопштењу МУП.

Ватра, која се брзо шири, се приближила стамбеним објектима, због чега постоји опасност да се пожар прошири и угрози куће и друга оближња здања.

На снимцима са лица мјеста види се како се пламен шири подручјем, док се густ дим надвија изнад насеља. Становници и људи који се налазе у близини пожара са забринутошћу прате ситуацију, посебно због близине стамбених објеката.

Црногорски електродистрибутивни систем (ЦЕДИС) је саопштио да је због пожара искључен далековод "Поди - Кумбор" и да су без струје Кумбор, Ђеновићи, Баошићи, Бијела и Каменари.

За сада нема потврђених информација о евентуално повријеђенима, као ни о размјерама материјалне штете. Надлежне службе су на терену и покушавају да ставе пожар под контролу и спријече његово даље ширење.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Црна Гора

Herceg Novi

пожар

Ватрогасци

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