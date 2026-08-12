Велики пожар код Херцег Новог, ватра пријети кућама

Аутор:АТВ редакција
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Застрашујући призори стижу из Бијеле у Бококоторском заливу, гдје је избио пожар, а велики пламен и густ дим стварају драматичне сцене.
Пожар већих размјера избио је на брду између Бијеле и Баошића.
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"На лицу мјеста ангажована су сва расположива возила и људство Службе заштите и спашавања Херцег Нови, која предузима активности на локализацији и гашењу пожара. На мјесто пожара упућена су два авиона Министарства унутрашњих послова - Директората за заштиту и спашавање, Аир Трацтор АТ-802 и Антонов АН-32П ради пружања ваздушне подршке у гашењу пожара", пише у саопштењу МУП.
Ватра, која се брзо шири, се приближила стамбеним објектима, због чега постоји опасност да се пожар прошири и угрози куће и друга оближња здања.
На снимцима са лица мјеста види се како се пламен шири подручјем, док се густ дим надвија изнад насеља. Становници и људи који се налазе у близини пожара са забринутошћу прате ситуацију, посебно због близине стамбених објеката.
Црногорски електродистрибутивни систем (ЦЕДИС) је саопштио да је због пожара искључен далековод "Поди - Кумбор" и да су без струје Кумбор, Ђеновићи, Баошићи, Бијела и Каменари.
За сада нема потврђених информација о евентуално повријеђенима, као ни о размјерама материјалне штете. Надлежне службе су на терену и покушавају да ставе пожар под контролу и спријече његово даље ширење.
(Телеграф.рс)
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