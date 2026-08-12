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Власник их оставио без хране и воде, теле данима било уз своју угинулу мајку

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 16:53

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Крава
Фото: pexels/ Octavian Iordache

Удружење "Пријатељи животиња" поднијело је кривичну пријаву Општинском државном тужилаштву у Задру против власника који је краву и теле мјесецима остављао без хране и воде на екстремним врућинама.

Несавјесно понашање власника довело је до смрти краве, док је преплашено теле данима остало уз њено мртво тијело

Пријава је поднесена због кривичних дјела мучења и напуштања животиња, а из удружења упозоравају да овакав чин бруталног занемаривања захтијева хитну истрагу, али и утврђивање одговорности ветеринарске инспекције која није реаговала на вријеме.

Преплашено теле спасавао савјесни грађанин

Према доступним информацијама, несрећне животиње су готово мјесец дана лутале на отвореном без икаквог надзора и приступа питкој води по високим љетним температурама. Исцрпљена крава је на крају угинула, а њено тијело је остављено да се распада још најмање недељу дана.

За то вријеме, преплашено и трауматизовано теле није се одвајало од мртве мајке. Живот му је спасио савјесни грађанин који му је доносио храну и воду, док су надлежне институције заказале. Теле је збринуто тек након снажног притиска јавности и медија.

Власнику пријети до двије године затвора

Из удружења истичу да је напуштање животиња кажњиво затворском казном до једне године, али с обзиром на то да је ускраћивањем воде и бриге проузрокована смрт животиње, власнику пријети и до двије године затвора.

Од тужилаштва се тражи:

Хитна истрага: Утврђивање идентитета власника преко идентификационих ознака и Јединственог регистра домаћих животиња.

Службена документација: Увиђај о поступању полиције и инспекција, као и извјештај о обдукцији краве и здравственом стању телета.

Максимална казна: Адекватан судски епилог који би послужио као упозорење.

"И овај пут инспекција је реаговала тек када је за животињу било прекасно. То је недопустиво!", поручују из удружења и апелују на оснивање специјализоване инспекције за заштиту животиња која би омогућила брже и ефикасније реакције на пријаве грађана, преноси Дневник.хр.

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Тагови :

крава

животиња

Кривична пријава

Задар

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