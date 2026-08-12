Португалка пронађена жива након 8 сати на мору, још један Португалац пронађен жив

Аутор:АТВ редакција
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Португалка и један португалац пронађени су живи, док се трага за још двојицом мушкараца који су нестали током јаког невремена на Велебитнском каналу, саопштено је из МРЦЦ Ријека.
У 13 часова објављено је да је једна Португалка пронађена жива, а мање од сат времена касније, пронађен је жив и један Португалац. Трага се за још двојицом мушкараца који су у тридесетим годинама.
Подсјетимо, Национални центар за координацију поморске потраге и спасавања у Ријеци (MRCC Ријека ) саопштио је јутрос да је у току координисана операција потраге и спасавања за четворицом португалских држављана који су нестали синоћ током јаке олује у Велебитском каналу.
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Током претраге, у близини обале острва Крк пронађен је напуштени плутајући објекат који према опису одговара чамцу несталих особа.
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