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Португалка пронађена жива након 8 сати на мору, још један Португалац пронађен жив

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 14:43

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Таласи у океану
Фото: pexels/ Shafky Zubair

Португалка и један португалац пронађени су живи, док се трага за још двојицом мушкараца који су нестали током јаког невремена на Велебитнском каналу, саопштено је из МРЦЦ Ријека.

У 13 часова објављено је да је једна Португалка пронађена жива, а мање од сат времена касније, пронађен је жив и један Португалац. Трага се за још двојицом мушкараца који су у тридесетим годинама.

Подсјетимо, Национални центар за координацију поморске потраге и спасавања у Ријеци (MRCC Ријека ) саопштио је јутрос да је у току координисана операција потраге и спасавања за четворицом португалских држављана који су нестали синоћ током јаке олује у Велебитском каналу.

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Током претраге, у близини обале острва Крк пронађен је напуштени плутајући објекат који према опису одговара чамцу несталих особа.

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Тагови :

Хрватска

Велебитски канал

Потрага и спасавање

Португалци

Нестали

Сењ

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