Тзв. косовска полиција осим Рашковића претукла још седам Срба

Аутор:АТВ редакција
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Тортуру такозване косовске полиције претрпјело је још седам Срба осим Ненада Рашковића, којег су приштински полицајци претукли у селу Дрен код Зубиног Потока, речено је на конференцији за новинаре Српске листе у сјеверној Косовској Митровици.
Поводом синоћњег злостављања Рашковића, члан Предсједништва Српске листе Игор Симић рекао је да Српска листа има потврду да је још седам лица претрпјело полицијску бруталност.
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- Свако је добио бар неки ударац "случајно" приликом привођења или стављања у полицијско возило. Сви су из Ибарског Колашина. То је наставак онога што се догађало на Газиместану - навео је Симић.
Он је додао да је Српска листа тада била са својим сународницима и позивала међународне представнике да реагују, али се тортура наставила јер није кажњена, преноси Срна.
- Знате ли како је Полицијски инспекторат провјеравао да ли су људи били пребијани? Тако што су, по изјавама тих људи са којима смо се срели послије претрпљене тортуре, њих ти инспектори питали да ли су тучени у присуству тих полицајаца који су их тукли? Ко је луд то да каже - упитао је Симић.
Ненад Рашковић је јуче рекао да су га тројица полицајаца извукла из породичне куће након чега су га везали за дрво и тукли га тражећи да им да пушку коју, како је рекао, нема, а Полицијски инспекторат такозваног Косова покренуо је истагу о овим наводима.
Из Српске листе су рекли да су Рашковића претукли и малтретирали припадници Косовске полиције, захтијевајући од њега да призна да је за вријеме рата починио ратни злочин над Албанцима, а позвали су Кфор и Еулекс да реагују.
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Подсјећамо, Србин Ненад Рашковић из села Дрен у општини Зубин Поток, кога је тзв. косовска полиција злостављала и претукла због тежине повреда и тешког општег здравственог стања, пребацује се из КБЦ Косовска Митровица у Ургентни центар Клиничког центра Србије, гдjе ће бити хоспитализован, сазнаје Танјуг.
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