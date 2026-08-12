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Врбовали малољетницу и приморавали је на проституцију

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 15:08

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Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.
Фото: Pexels/Sam Pineda

Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Живорада Ч. (35) и Вориха И. В. (31) због сумње да су врбовали малољетницу и приморавали је на проституцију.

Како се наводи у оптужници која је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању, Ворих И. В. је дужи временски период оштећеној претио, малтретирао је и приморавао на сексуалну експлоатацију.

"Ворих И. В. је оптужен због постојања оправдане сумње да се од новембра 2021. године до јула 2022. године, као и од октобра 2023. године до 19. фебруара 2026. године бавио вршењем кривичног дјела Трговина људима тако што је употребом силе и пријетњом, злоупотребом повјерења и тешких прилика друге оштећене, те задржавањем њених личних исправа, врбовао оштећену у циљу вршења проституције и сексуалне експлоатације. Постоји оправдана сумња и да се у периоду од јула 2025. године до 19. фебруара 2026. године бавио овим кривичним дјелом тако што је злоупотребом повјерења и тешких прилика малољетне оштећене, довођењем у заблуду и одржавањем у заблуди, врбовао оштећену ради проституције", саопштено је из тужилаштва.

Живорад Ч. се оптужницом терети за кривично дјело Трговина људима, док се Ворих И. В. терети за исто кривично дјело извршено помагањем, уз још два додатна кривична дјела Трговине људима која му се стављају на терет, преноси Информер.

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Тагови :

сексуално злостављање

Злостављање дјеце

проституција

Београд

Црна хроника

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