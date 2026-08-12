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Снажна олуја однијела три живота, милиони потрошача без струје

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 15:42

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Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

Јака олуја на америчком Средњем западу однијела је три живота, док су милиони потрошача без струје, јавио је "Ен-Би-Си њуз", позивајући се на неименоване званичнике.

Једна особа погинула је у Индијани у експлозији куће за коју се вјерује да ју је изазвало невријеме, дјечак је смртно страдао када је на њега пало дрво у истој држави, док је једна особа преминула у Охају јер хитна помоћ није могла да стигне на вријеме.

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Полиција је саопштила да је вјетар брзине веће од 130 километара на час чупао дрвеће и обарао далеководе, што је онемогућило ватрогасцима да стигну до куће која је експлодирала.

Канцеларија метеоролошке службе у Чикагу упозорила је да вјетар може достићи брзину од 160 километара на час и апеловала да становници округа Портер потраже склониште.

(Срна)

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Тагови :

Олуја

Америка

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невријеме

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