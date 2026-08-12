Снажна олуја однијела три живота, милиони потрошача без струје

Аутор:АТВ редакција
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Јака олуја на америчком Средњем западу однијела је три живота, док су милиони потрошача без струје, јавио је "Ен-Би-Си њуз", позивајући се на неименоване званичнике.
Једна особа погинула је у Индијани у експлозији куће за коју се вјерује да ју је изазвало невријеме, дјечак је смртно страдао када је на њега пало дрво у истој држави, док је једна особа преминула у Охају јер хитна помоћ није могла да стигне на вријеме.
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Полиција је саопштила да је вјетар брзине веће од 130 километара на час чупао дрвеће и обарао далеководе, што је онемогућило ватрогасцима да стигну до куће која је експлодирала.
Канцеларија метеоролошке службе у Чикагу упозорила је да вјетар може достићи брзину од 160 километара на час и апеловала да становници округа Портер потраже склониште.
(Срна)
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